Maintenant en sécurité aux États-Unis, Weili Zhang détaille la fuite effroyable de Chine et l’épidémie de coronavirus

Saupoudrez quelques zombies, et peut-être un ou deux agents de patrouille frontalière dans des combinaisons HazMat, et vous avez un très bon film, avec le champion en titre de l’UFC, Weili Zhang, dans le rôle principal.

«Magnum» s’entraînait à Pékin au début de l’épidémie de coronavirus. Puis la merde a frappé l’éventail proverbial et Zhang a été forcé de fuir, ou risque de rester coincé en Chine pour une durée indéterminée.

“J’ai appris que les vols entre les États-Unis et la Chine avaient été suspendus”, a déclaré Zhang à ESPN (transcrit par Tom Taylor). «Puis j’ai reçu un texto de mon manager de l’UFC ce matin-là me disant de partir immédiatement. Nous avons ensuite commencé à emballer nos bagages et nous sommes dirigés vers l’aéroport vers midi. C’était une telle précipitation. Je pensais que c’était un rêve. Je ne savais même pas où m’entraîner ou quoi que ce soit. Toute l’expérience a été la vie d’un réfugié essayant de partir. »

Zhang a été envoyée en Thaïlande pour reprendre son entraînement pour le co-événement UFC 248, où “Magnum” mettra son titre de 115 livres en jeu contre l’ancienne championne des poids paille, Joanna Jedrzejczyk, le 7 mars à Las Vegas, Nevada.

Puis un deuxième appel est arrivé, disant à Zhang qu’elle devait à nouveau déménager.

«C’est arrivé très rapidement», a-t-elle déclaré. “Je n’en avais aucune idée. On m’a soudain dit que je devais partir, ce qui m’a rendu très émotif. J’ai pris l’avion pour Abu Dhabi le 7 février après avoir passé une semaine en Thaïlande », a poursuivi Zhang. «À l’époque, j’étais un peu frustré et très ému parce que je venais juste de m’habituer à la Thaïlande. En Thaïlande, j’avais au moins deux entraîneurs locaux avec qui je pouvais parler, mais je ne savais rien d’Abu Dhabi, donc j’étais vraiment bouleversé et stressé. »

Je suis sûr que cela n’a pas aidé que son adversaire fasse des blagues sur le coronavirus alors que l’épidémie s’aggravait, mais un appel téléphonique en temps opportun de la mère de Zhang a aidé la championne de poids de paille à mettre ses problèmes en perspective.

“J’ai appelé ma mère et je lui ai dit que j’étais bouleversée”, a déclaré Zhang. «Elle m’a dit qu’il y avait beaucoup de gens en Chine qui luttent contre le virus et que je ne devrais pas être la seule à me plaindre juste parce que je devais voyager. Elle a dit que ces médecins et infirmières n’avaient même pas le temps de dormir et que je devrais être reconnaissante et surmonter les difficultés. Les mots de ma mère m’ont donné beaucoup de confiance à ce moment-là. “

C’est une mauvaise nouvelle pour Jedrzejczyk, car la dernière fois que Zhang était confiant, cela s’est produit.