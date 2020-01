Maira Mazar est prête à avoir un impact dans ONE Championship

Le talent brésilien Maira Mazar est à quelques jours de ses débuts au championnat ONE. Au cours des cinq dernières années, Mazar a attendu patiemment sa chance de percer sur la scène mondiale des arts martiaux mixtes.

À ONE: A New Tomorrow, qui se tiendra le 10 janvier à l’Impact Arena de Bangkok, en Thaïlande, Mazar fait ses premiers pas vers la cage ONE. Elle doit affronter le pilier japonais Ayaka Miura dans un concours de trois tours.

“ONE Championship est le plus grand événement en Asie et l’un des plus importants au monde”, a déclaré Mazar. «Pour moi, c’est un honneur d’en faire partie. J’attends depuis de nombreuses années une opportunité comme celle-ci. »

Mazar travaille actuellement en tant qu’instructeur adjoint et est basé à Evolve MMA à Singapour. L’ancienne membre de l’équipe nationale brésilienne de Sanda a un dossier de 6-2 au cours de sa carrière professionnelle, ce qui inclut d’affronter Zhang Weili, l’actuelle championne de l’UFC.

Sur ses six victoires, Mazar a stoppé trois de ses adversaires au premier tour par grève. Inutile de dire que Mazar recherche le même résultat lorsqu’elle rencontre Miura.

Présentant ses compétences parmi les meilleurs athlètes du monde, Mazar est inspirée pour donner une bonne performance.

«Je m’entraîne dur chaque jour avec un combat prévu ou non», a-t-elle déclaré.

«La seule différence est que lorsque je n’ai pas de combat programmé, j’essaie d’améliorer les techniques que je ne connais pas encore très bien et que je dois améliorer. Et quand je suis dans un camp de combat, l’entraînement est spécifique à ce combat. »

Mazar s’est formé depuis plus de 20 ans dans plusieurs disciplines. Elle a remporté plusieurs distinctions, en particulier à Sanda, où elle a excellé pendant la majeure partie de sa carrière.

Mazar est champion sud-américain de sanda, champion panaméricain de sanda, quadruple champion national brésilien de sanda et sept fois champion de sanda de Sao Paulo. Elle détient également une ceinture violette en Jiu-Jitsu brésilien.

«J’adore les arts martiaux», a-t-elle déclaré.

«J’ai commencé à former Sanda il y a 18 ans, mais ce n’était pas mon métier. Lorsque les femmes ont commencé à exceller dans le MMA, j’ai vu l’opportunité d’en faire un métier, de poursuivre mes rêves et de chercher une vie meilleure pour ma famille. »

Alors qu’elle fait sa première apparition dans ONE Championship, Maira Mazar regarde vers l’avenir dans sa carrière et se sent optimiste pour l’avenir.

“Je suis très excité (de participer à UN championnat)”, a déclaré Mazar.

«Je crois que 2020 sera une très bonne année dans ma carrière.»

