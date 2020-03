Mairbek Taisumov va tester l’agence libre – mais ouvert à une nouvelle signature avec l’UFC

Le contrat UFC de Mairbek Taisumov est en cours et il cherchera à tester le libre arbitre.

Le poids léger russe Taisumov (27-6 MMA, 7-2 UFC) a traversé une grande partie de sa compétition pour devenir l’une des perspectives montantes les plus excitantes de l’alignement de l’UFC.

Il a effectué une séquence de six combats invaincus avec cinq arrivées, mais dans le combat final de son contrat à l’UFC 242 en septembre dernier, il a abandonné la décision unanime de Carlos Diego Ferreira.

N’excluant pas un retour dans l’octogone, Taisumov, qui a été en proie à des problèmes de visa pendant son mandat, examinera également la possibilité d’une nouvelle maison potentielle.

“Mon contrat avec l’UFC est épuisé et nous vérifions actuellement d’autres offres importantes d’organisations populaires”, a déclaré Taisumov à MMA Junkie. “Mais nous avons également une option de l’UFC pour obtenir un nouveau contrat. Mais nous n’obtenons pas autant de combats en raison de mes problèmes de visa américain. J’ai un nouvel avocat qui travaille avec l’UFC sur mon visa en ce moment. Pour le moment, je ne peux pas dire où se poursuit mon voyage – mais tout est possible. Il y aura des nouvelles dans un avenir proche. »

Taisumov est actuellement à Vienne et partage son temps de formation en Autriche et au célèbre gymnase Tiger Muay Thai à Phuket, en Thaïlande. Après avoir participé trois fois au cours de sa première année à l’UFC, Taisumov n’a participé qu’une fois par an depuis 2016 en raison d’un mélange de problèmes de visa, de blessures et d’une suspension de l’Agence américaine antidopage.

