Malgré la victoire de TKO, Curtis Blaydes insiste pour dire que Junior dos Santos était «Plan Z»

Seule une poignée de poids lourds peuvent dire qu’ils ont éliminé l’ancien champion de l’UFC Junior dos Santos, et Curtis Blaydes en fait désormais partie.

Il ne le laisse pas aller à sa tête.

Dans l’événement principal de l’UFC Raleigh samedi, Blaydes a clôturé le spectacle avec un TKO de deuxième tour de dos Santos qui a été mis en place par une main droite piquante. “Cigano” n’a pas laissé beaucoup de choix à Blaydes, arrêtant chaque tentative de retrait du champion junior de lutte universitaire.

Cette impasse aux prises a finalement amené Blaydes à terminer dos Santos avec des grèves, un résultat que Blaydes a admis lors d’une mêlée d’après-combat n’est venu que par nécessité.

“[Wrestling is] le meilleur chemin vers la victoire, je n’aime pas être touché au visage, donc je sais que si je vous mets sur le cul, vous ne pouvez pas me frapper “, a déclaré Blaydes. “Je ne veux pas être méchant avec les fans, ils voulaient que je me tienne debout, mais ce ne sera jamais mon plan de match. Ça va toujours être lutte, lutte, lutte, lutte, lutte. “Plan Z” est une grève. “

Blaydes a déclaré que son entraîneur en grève était probablement plus heureux que lui de la victoire, car il avait été invité à montrer davantage ses mains dans ses combats. Dix des 13 victoires de 28 ans ont été remportées par KO / TKO, bien que généralement Blaydes ait mis ses adversaires à l’écart après avoir utilisé sa lutte pour les planter sur le dos.

Contre dos Santos, lui et son équipe ont trouvé comment mélanger ses compétences pour obtenir la victoire.

“Je me sers simplement de ma lutte pour me préparer les mains”, a déclaré Blaydes. «Évidemment, après ce premier tour, je suis allé à 0 pour 8 avec les tirs, donc nous savions qu’il était vraiment déterminé à ne pas me laisser le mettre au sol. Nous avons utilisé ces ouvertures que j’ai créées avec les ouvertures et les hauts-bas, et nous avons capitalisé avec le revers. »

Blaydes a maintenant remporté trois matchs de suite et dos Santos est le premier ancien champion de l’UFC qu’il a battu. Il détient également des victoires contre l’ancien champion de Strikeforce Alistair Overeem et le concurrent de longue date Mark Hunt, et il est invaincu dans sa carrière en dehors d’une paire de défaites contre Francis Ngannou.

Lors de son entrevue en cage après sa victoire, Blaydes a déclaré qu’il aimerait un coup au titre, bien qu’il comprenne qu’il pourrait être derrière Daniel Cormier (par coïncidence, l’homme qui gérait son chat d’après-combat) dans la ligne pour faire face au champion actuel Stipe Miocic.

Blaydes n’était pas sûr de ce qui allait se passer pour lui et a spéculé qu’il serait prêt à attendre cinq à six mois avant de réserver un autre combat, un combat de championnat ou autre.

“Je ne sais pas – je ne fais pas les règles”, a déclaré Blaydes. «J’aimerais que ce soit le coup du titre, mais on ne sait jamais. J’espère. C’est tout ce que je peux faire, c’est l’espoir. “