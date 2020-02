Malgré le brossage, Diego Sanchez continue de s’entraîner avec Joshua Fabia

LAS VEGAS – Diego Sanchez et son cornerman ont été l’un des sujets les plus chauds du MMA.

Le vainqueur de la saison 1 de “The Ultimate Fighter” et son entraîneur, Joshua Fabia, ont fait la une des journaux au cours de la dernière semaine et demie, en raison d’une série de controverses découlant de l’UFC sur ESPN + 25 à Rio Rancho, N.M.

Sanchez a été critiqué dans de nombreux milieux pour ne pas continuer à se battre après avoir pris un genou illégal de Michel Pereira au troisième tour de leur combat co-principal. Il a obtenu une victoire par disqualification dans un combat au cours duquel il avait perdu les deux premiers tours.

Pendant ce temps, Fabia a pris de la chaleur pour le type de conseils qu’il a donnés à Sanchez entre les tours, y compris du commentateur d’ESPN Trevor Wittman. Les compétences et les qualifications de Fabia au corner Sanchez ont été largement remises en question.

Malgré les commentaires négatifs et les assauts de critiques, Sanchez a déclaré qu’il ne prévoyait pas de changer ses méthodes d’entraînement de si tôt.

“Je pourrais régler cela très facilement”, a déclaré Sanchez mercredi au MMA Junkie. «Joshua est mon frère, mon mentor, mon guide, mon manager, mon entraîneur.

«Cela a été le plus irrespectueux que mes fans et les masses de la communauté MMA m’ont adressé dans ma carrière – en lançant simplement tous les succès et tous les traumatismes que j’ai subis au cours des 16 ans à l’UFC. Tout ce traumatisme que j’ai subi, j’ai payé le prix de l’expérience pour prendre mes propres décisions dans ce qui est le mieux pour moi à l’avenir.

«J’ai toujours été différent de tout le monde et c’est peut-être pour ça que j’ai duré si longtemps, d’accord. Je continue de prospérer dans une approche spéciale, unique et peu orthodoxe qui m’a conduit à Joshua. Et ce qu’il a fait pour moi, à quel point cet aspect des arts martiaux mixtes est incroyable et vous devriez vraiment y réfléchir et en prendre conscience. “

“The Nightmare” est l’un des combattants les plus expérimentés de la liste de l’UFC. Avec près de 20 ans d’expérience en compétition professionnelle, Sanchez dit aux fans qu’il sait ce qu’il fait avec sa formation peu orthodoxe.

“Je n’ai pas l’air d’aller nulle part”, a déclaré Sanchez. «Je parle sainement, et c’est plus qu’une carrière de combattant parce que Diego Sanchez – le combattant de l’UFC, l’identité – qui a été fait et mort. Je suis Diego Sanchez, l’être humain maintenant.

“Et maintenant que j’entre dans cette partie de mon but dans la vie, je comprends que je prends ces décisions, j’y pense. Je mets mon cœur, mon esprit, ma fille et ma mère et mon père – les trois personnes dont je dois m’occuper. Je fais tout de mon mieux, de la meilleure façon possible pour mon avenir. Et cela inclut tenir tête aux brutes qui profitaient de moi et ne me traitaient pas correctement.

«C’est exactement ce que c’est. Je sais que beaucoup de personnes dans le monde souffrent de ces mêmes choses, que ce soit au travail ou sur le terrain de jeu. Ils ne disent pas, ils ne parlent pas, ils n’ont pas le courage. Je veux que les gens me voient et voient quelque chose de différent. Une nouvelle génération, une nouvelle ère de gens qui croient en eux-mêmes et pas seulement en écoutant ce que disent les commentaires. »

En ce qui concerne son avenir, Sanchez a déclaré qu’il continuerait de se battre. Il n’a pas encore été réservé pour un autre combat, et l’UFC a récemment confirmé au MMA Junkie que Sanchez était toujours sous contrat. Les deux parties ont récemment eu une réunion pour discuter de la prochaine étape.

“C’est une réunion privée, donc je vais me limiter à – je vais de l’avant, je suis en bonne santé et je suis ravi de faire ce que je fais”, a déclaré Sanchez. «Je fais cela avec passion. J’adore ça. Je ne me bats vraiment pas uniquement pour l’argent et pour toute ma retraite. Non, j’aime être cette personne et avoir cette voix pour parler en ce moment et faire écouter mes fans. Sachez juste que je suis en bonne santé et que mon esprit est fort et que je ne vais nulle part. Je m’accroche. “

