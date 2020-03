La propagation croissante et inquiétante du coronavirus dans le monde n’empêchera pas UTILISÉ continuer à conditionner les contrôles antidopage aux combattants sous contrat avec le UFC et les athlètes se préparant pour les Jeux olympiques et paralympiques.

L’agence a annoncé hier qu’elle poursuivrait sa routine normale, mais qu’elle a ajouté de nouvelles mesures pour prévenir la contagion, soit des agents aux athlètes, soit des athlètes aux agents.

Au moment de la collecte, il devra y avoir une distance de six pieds entre les deux parties. De plus, les agents doivent porter des gants, des masques et un désinfectant pour les mains lors de visites surprises pour recueillir des preuves.

Enfin, l’agence s’assure que les agents qui poursuivent la collecte sont ceux qui ont déjà testé négatif pour le coronavirus.