Malgré le temps et les changements, Cris Cyborg reste un pourvoyeur de violence de tous les temps

Il faut se demander combien de fois Cris Cyborg a créé un espace dédié pour ses nombreuses récompenses MMA, mais n’a besoin d’être agrandi que peu de temps après. Samedi soir, une nouvelle pièce de quincaillerie a été ajoutée à sa salle des trophées. Lorsque Cyborg a arrêté Julia Budd en grève au Bellator 238, cela a marqué le quatrième championnat majeur de sa carrière. Elle a maintenant remporté des ceintures poids plume dans Strikeforce, Invicta FC, UFC et Bellator.

C’est une réalisation incroyable, mais tout aussi impressionnante, elle ne montre aucun signe de ralentissement. Sa séquence finale sur Budd était un Cyborg classique, un barrage implacable de style Chute Boxe contre un adversaire blessé. C’est une intensité qui a aidé à se faire un nom, et elle est toujours là après toutes ces années.

Regardez cette séquence de finition! C’est du Cyborg vintage, un bombardement de frappes qui a confondu, endommagé et finalement arrêté Budd. Cyborg alterne entre vitesse et puissance, coups de poing et coups de pied, tête et corps. En fin de compte, elle lance plus de 30 frappes en moins de 13 secondes, surchargeant la capacité de Budd à se défendre par la variété, le volume et l’impact. Pour Budd, cela a dû ressembler à combattre deux personnes à la fois jusqu’à ce qu’elle se plie enfin de la main droite au corps.

C’était fou à voir. C’est aussi étonnant qu’elle puisse encore le faire après tout ce temps.

Quatre grandes organisations dans sa carrière, Cyborg semble être aussi bonne qu’elle ne l’a jamais été, un pourvoyeur de tous les temps de la violence MMA. À 34 ans, elle n’est qu’à quelques mois de son 15e anniversaire en tant que professionnelle. Peu de combattants arrivent aussi loin; encore moins restent à des stades qui peuvent rivaliser avec l’efficacité de leurs nombres premiers. Cyborg est une merveille à cet égard. Elle a maintenu un niveau d’excellence clair d’ici là, à quelques points de côté.

C’est là que les critiques indiqueront sa perte d’Amanda Nunes, et qualifieront cela de plus majeur qu’un blip. Bien que ce soit certainement un résultat décevant, c’est la seule fois où elle a vraiment échoué avec le poids des attentes sur elle. C’est quelque chose que même Nunes ne peut pas se vanter. Rappelez-vous, aussi grande que Nunes soit, elle a été arrêtée par Alexis Davis dans Strikeforce et par Cat Zingano à l’UFC, et a été dominée par Sarah D’Alelio à Invicta. Nunes est une floraison tardive tandis que Cyborg est là depuis toujours. Elle couvre des organisations et des générations, mais elle reste au sommet.

Ce type de cohérence doit être admiré et respecté dans un sport où une petite erreur peut mettre fin à un combat.

Pendant la majeure partie de sa carrière, Cyborg a été celle qui a forcé les erreurs avec son approche à haute pression. Ce n’était pas différent contre Budd, le vrai poids plume le plus décoré qu’elle ait affronté depuis plusieurs années. Budd est entrée dans le combat sur la lancée d’une séquence de victoires de 11 combats et plus de six ans, mais elle n’a jamais réussi à trouver un rythme. Cyborg l’a surclassée dans le corps à corps, l’a frappée aux pieds et l’a prise au sol. Et après avoir presque arrêté Budd de la monture pour terminer le troisième tour, elle a augmenté la pression avec l’un de ses blitz brevetés.

Lorsque Cyborg sent le sang, elle est implacable et la seule issue commence avec un arbitre se tenant au-dessus de vous. Tout ce temps plus tard, cela n’a pas changé. La façon dont elle a terminé Gina Carano est la façon dont elle a terminé Tonya Evinger est la façon dont elle a terminé Budd.

Concentrer. Fureur. Férocité.

À première vue, elle est loin d’être terminée. Le prochain défi pour Cyborg sera le même défi qu’elle a toujours eu: trouver quelqu’un qui en vaut la peine. Avant l’arrivée de Cyborg, Budd était de loin le meilleur poids plume de la liste des Bellators, avec une chute dans le reste du peloton. Un challenger potentiel? Cat Zingano, qui a signé avec la promotion en octobre dernier mais n’a pas encore combattu dans la cage Bellator. Zingano n’a pas combattu une seule fois en 2019, et peu de rumeurs ont circulé sur ses débuts promotionnels.

Une autre possibilité (plus lointaine)? Bellator conclut une co-promotion pour créer Cyborg contre la championne du PFL et ancienne olympienne Kayla Harrison. Ce serait en fait une configuration fascinante et convaincante pour de nombreux fans de MMA qui salivent la possibilité de tels matchs de défi uniques. Cela fournirait également beaucoup d’attention au PFL, qui reste un troisième loin parmi les principales promotions américaines. Scott Coker de Bellator a déclaré qu’il était toujours ouvert à la co-promotion, et il l’a déjà fait avec Rizin, donc Cyborg devrait leur demander d’explorer cela.

Espérons que Cyborg et Bellator pourront lui trouver un combat digne de ses talents. Mais quel que soit l’avenir, elle est une garantie. Pour rivaliser avec une férocité effrénée. Avancer avec une agression inépuisable. Rester implacable dans sa quête de domination. Personne ne peut se battre comme ça pour toujours, mais Cris Cyborg va bien essayer.