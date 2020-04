Malgré les plans de Dana White pour des combats à l’UFC APEX, le directeur du NSAC dit “nous sommes fermés jusqu’à nouvel ordre”

Dana White espère commencer à produire des combats UFC en direct à l’installation APEX de la promotion à Las Vegas le mois prochain. Le directeur exécutif de la Nevah State Athletic Commission (NSAC), Bob Bennett, ne précise cependant pas si les sports de combat en direct seront autorisés dans l’État à ce stade.

“Nous verrons ce que les données révèlent sur la base de la science de COVID-19 et avancerons en conséquence”, a déclaré Bennett à MMA Fighting par e-mail.

“Nous sommes fermés jusqu’à nouvel ordre, et encore une fois, les données de la science détermineront les événements futurs en conséquence”, a-t-il ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé de répondre directement aux plans présentés par White, Bennett a déclaré à MMA Fighting qu’il serait «prématuré» de commenter.

Dana White a annoncé son intention de commencer à promouvoir les combats hors de l’installation UFC APEX dans une récente interview avec Variety.

«Nous avons construit l’installation APEX à côté juste à temps pour sauver la situation de cette pandémie», a déclaré White. “Des combats en direct seront produits à partir de là à partir du mois prochain et dans un avenir prévisible.”

Bien qu’il ne soit clairement pas certain que White sera en mesure de promouvoir des événements au Nevada comme il le souhaite, il a d’autres options. La Floride a récemment assoupli ses restrictions sur les sports en direct pendant la pandémie de coronavirus, jugeant certains sports comme «essentiels» – ce qui signifie qu’ils peuvent fonctionner pendant la pandémie, tant qu’ils respectent les directives de sécurité.

White a annoncé son intention de mettre fin au bref hiatus de l’UFC avec une carte massive le 9 mai, qui devrait comporter trois combats de titre: un combat de titre intérimaire léger entre Tony Ferguson et Justin Gaethje, un combat de titre de poids coq entre Henry Cejudo et Dominick Cruz et un combat pour le titre poids plume entre Amanda Nunes et Felicia Spencer. Il n’est pas clair s’il a l’intention de promouvoir cet événement au Nevada ou ailleurs. Restez à l’écoute pour des mises à jour à ce sujet.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 17/04/2020.