Malgré les préoccupations liées à COVID-19, Jon Anik est convaincu que les responsables «cocheront toutes les cases» pour sécuriser l’UFC 249

Jon Anik se retrouve dans une position délicate.

Ayant été un homme de jeu pour l’UFC depuis 2012, Anik est littéralement l’une des principales voix de la promotion, il est donc logique qu’il ait quelque chose à dire sur ses récents efforts pour persévérer face à la pandémie de coronavirus et procéder à l’UFC 249, un événement à la carte actuellement prévu pour le 18 avril et dont l’emplacement sera annoncé. La carte a déjà subi de nombreux changements en raison des précautions contre les coronavirus et des restrictions de voyage, y compris l’annulation presque officielle de l’affrontement très attendu du championnat léger entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson.

Apparaissant sur l’émission What the Heck de MMA Fighting avec Mike Heck, Anik a parlé de ce que cela fait de ne pas avoir son assiette complète habituelle de fonctions de diffusion devant lui.

“Il est étrange de ne pas avoir d’émission dans les livres, de savoir exactement à quels 26 combattants je dois me préparer ensuite”, a déclaré Anik. «Je n’ai manqué qu’un seul spectacle, le spectacle de Columbus, en Ohio, il y a trois ou quatre jours était le seul spectacle qui a dépassé mon horaire, donc j’ai eu des poches de temps où peut-être j’aurai deux ou trois semaines de congé une rangée, puis faites une déchirure de six ou sept semaines sur huit. Je suis conditionné pour un peu de respiration, mais ne pas avoir de spectacle dans les livres est un sentiment super bizarre.

“Je l’ai dit dans des entretiens au cours de la semaine dernière, nous sommes nombreux – la société actuelle incluse et peut-être même dans certains cas – qui ont peut-être rêvé d’une intersaison à l’UFC. “ Mec, si nous la fermons pour le mois de septembre, lorsque le football universitaire et la NFL atteignent leur apogée, puis que nous revenons le 1er octobre, ce sera l’émission la plus regardée de l’histoire de l’UFC, donnez au personnel une chance de reprendre son souffle et tout le monde qui couvre le sport. »Je voulais cette morte-saison, maintenant je ne suis pas sûr de le faire. Après un mois de congé, je vais prendre la route et j’espère que, tout compte fait et la santé de tout le monde, c’est plus tôt que tard. “

Anik n’est pas surpris que le président de l’UFC, Dana White, ait insisté pour faire avancer l’événement et son événement principal historiquement compétitif. Selon White, il a “quatre à cinq emplacements” alignés pour l’UFC 249, et par respect pour les combattants, Anik prévoit de faire de son mieux pour être sur place si cela se produit. Si l’événement a lieu en dehors des États-Unis, par exemple en Russie ou à Abu Dhabi, il s’attend à avoir une conversation avec sa famille à ce sujet en premier.

En ce qui concerne les critiques que White a reçues dans les médias pour avoir apparemment volé face aux problèmes de coronavirus, Anik pense que c’est un problème compliqué. D’après ce qu’il a entendu, de nombreux combattants cherchent non seulement à concourir et à être payés, mais aussi à revenir à la normale. Anik lui-même hésite sur la question car la situation reste fluide.

“Il y a beaucoup d’éléments différents à cela”, a déclaré Anik. “Je pense qu’émotionnellement vous sorte de reflux et de flux un peu au moins en tant qu’employé en pensant: ‘Mec, j’espère qu’ils annulent ces spectacles, parce que je ne peux vraiment pas quitter mes enfants et quitter ma famille parce qu’alors je dois mettre en quarantaine et revenez. “Alors vous arrivez à un endroit peut-être quelques jours plus tard où c’est comme,” Je dois sortir d’ici. J’ai de la fièvre dans la cabine. Je veux soutenir Dana et l’UFC et faire un show. »»

Les fans de l’UFC et du MMA en général ont fait valoir que la présentation de spectacles alors que la majorité du monde du sport et du divertissement était fermé pourrait grandement jouer en faveur de l’UFC car il pourrait être essentiellement le seul jeu en ville pendant des mois. Déjà, la promotion a organisé un spectacle à Brasilia, au Brésil, quelques jours seulement après l’annonce par la NBA de reporter indéfiniment sa saison (le nombre de téléspectateurs a fini par être bien inférieur à la moyenne par rapport aux normes UFC Fight Night).

Anik ne considère pas que l’UFC gagne nécessairement devant la cour de l’opinion publique ici, même s’il parvient à garder son prochain pay-per-view ensemble.

“Non, je veux dire que je ne verrais pas cela comme une victoire pour les arts martiaux mixtes”, a déclaré Anik. «Je pense que beaucoup de gens sont du côté opposé de cela et je pense que ce serait une victoire si l’UFC se conformait à tout le monde et fermait les choses indéfiniment. Ils ont fait le spectacle à Brasilia, étant entendu que tout le monde était là à l’époque, (et) vous pouvez être sûr que cette machine bien huilée qu’est l’UFC et ce laiton, les dirigeants, ont réfléchi logistiquement à la meilleure façon d’y parvenir.

“Les annonceurs dans les bandes-annonces de montage, minimisant le nombre de personnes rassemblées sous un même toit, mélangeant les combattants à l’intérieur et à l’extérieur, vous devez penser qu’ils se sont plongés en essayant de réaliser l’impossible depuis des semaines, voire un mois entier . Je suis convaincu qu’ils vérifieront chaque case et essaieront de faire en sorte que l’événement soit aussi sain et efficace que possible. Je sais que par texto avec Chael Sonnen, retirer (Submission Underground 12 le 29 mars) pour lui était un énorme, énorme défi, mais ils ont réussi à le surmonter – nous verrons cependant indemne – mais je ne vois pas comme cette énorme victoire pour MMA si vous pouvez le retirer. Certes, dans mon cœur, j’espère que Dana et les cuivres seront capables de le faire à coup sûr. “

Homme de jeu, Anik est prêt à lancer les dés sur White et l’UFC ayant un événement le 18 avril. Sa plus grande préoccupation est de savoir comment les entremetteurs parviendront à bricoler une carte avec tant d’obstacles sur leur chemin et leur liste, mais si les combattants sont là, Anik le sera aussi.

“J’ai dit de toujours parier sur Dana”, a déclaré Anik. “Si vous me donnez le choix de parier sur Dana White pour que ce spectacle se réalise ou non, où dois-je signer? Où puis-je obtenir de l’action sur Dana White? … J’ai vraiment l’impression que ce combat va se produire parce que Dana est engagée et convaincue. J’ai également été encouragé par le fait qu’il a mentionné de multiples possibilités internationales et nationales, il semble donc qu’elles aient certaines options.

«Je pense que le plus grand défi, s’ils veulent faire une carte de 13 combats, est simplement d’améliorer 26 athlètes dans les bons matchs et quelle que soit votre destination. Je me sens assez condamné ici à moins de trois semaines que d’une manière ou d’une autre, le 18 avril, de quelque part dans le monde, j’appellerai un combat. “