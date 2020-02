Malgré les prétendus 100 millions de dollars, Khabib Nurmagomedov n’est pas intéressé à se venger de Conor McGregor

Même 100 millions de dollars ne séduiraient pas Khabib Nurmagomedov d’accorder une revanche à Conor McGregor.

L’actuel champion des poids légers, qui se prépare actuellement pour sa troisième défense de départ contre Tony Ferguson dans le UFC 249, a de nouveau rejeté l’idée d’un deuxième chapitre avec les Irlandais malgré un intérêt présumé de l’Arabie saoudite pour accueillir le combat.

Selon Ali Abdelaziz, représentant de la Russie, une proposition de 100 millions de dollars est venue du pays saoudien. Mais Nurmagomedov ne se soucie apparemment pas de générer ce genre d’argent.

“Pourquoi ai-je besoin de cette somme?”, A-t-il demandé aux médias lors d’une conférence de presse en Russie (via MMA Junkie). «Il y a tellement d’autres organisations. Par exemple, il y a le football pour les aveugles, il y a le sambo et d’autres sports. Laissez l’UFC vous proposer si vous ne savez pas quoi faire de l’argent. Mais donnez-moi 100 millions de dollars pour vaincre à nouveau cet idiot? Je ne pense pas que ce soit rationnel. J’ai un combat le 18 avril, un combat très sérieux », a-t-il poursuivi. «Au cours du dernier mois et demi, je me suis entraîné jour et nuit. Je suis en forme et soixante-dix jours après le combat, je suis prêt. Je me sens bien. “

Étant donné le caractère unilatéral de sa lutte contre McGregor, Nurmagomedov se dit surpris par l’idée d’un deuxième chapitre avec le double champion.

«Personne ne sait ce qui peut arriver après un combat. Je ne m’en fais pas. C’est ce que veut l’UFC. Je suis surpris que les gens me demandent une revanche. Tout le monde a vu ce qui s’est passé dans l’octogone. J’ai dominé chaque étape du combat. J’ai fait tout ce que je voulais. Il a même abandonné. Comment pouvons-nous parler d’un match revanche? “