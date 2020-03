Malgré les problèmes passés, Cormier ne croit pas que Jones devrait être renvoyé de l’UFC et reconnaît qu’il a besoin d’aide.

Jon Jones contre Daniel Cormier Elle restera toujours dans les mémoires comme l’une des plus grandes rivalités de l’histoire du MMA.

Cependant, malgré la nouvelle arrestation de Jones, Cormier n’est pas disposé à fabriquer du bois de chauffage à partir de l’arbre tombé.

«Bones» a été arrêté tôt jeudi matin pour conduite dans un état éthylique et port d’une arme à feu dans ce qui a été l’un d’une longue série de problèmes que le champion encore semi-complet a eu avec la loi depuis 2015.

Lors d’une conversation avec Ariel Helwani d’ESPN, Cormier a déclaré que malgré ce qu’il ressentait pour Jones, UFC vous ne devriez pas le virer car cela ne ferait qu’empirer les choses.

“Je ne pense pas que l’UFC devrait licencier Jones. Je pense que si l’UFC a renvoyé Jones parce que quoi, il avait 21 ans quand il a commencé là-bas? Et il était déjà champion à 23 ans. Il est champion depuis dix ans. Et nous avons déjà parlé du moment où les gens n’ont besoin de rien de vous, donc je pense que cela accélère. Je pense que si l’UFC le licencie, il pourrait être sur un chemin qui, vous savez, un jour nous pourrions nous réveiller aux nouvelles que quelque chose de très, très mauvais est arrivé à ce type. Je ne pense pas que l’UFC devrait le virer. Je pense qu’ils doivent le sauver. Ils doivent le garder pour que ce soit mieux. »

‘DC’ a ajouté que, quelle que soit la rancœur qu’il pourrait ressentir envers Jones, cela lui faisait mal de voir un autre athlète noir avec un potentiel traverser ce qui se passait.

“Pour plus que je n’aime pas personnellement, parce que je le déteste à bien des égards, non? Je pense que presque tout est gaspillé en talent et en potentiel pour devenir une énorme star. Mais je déteste, plus encore que le dédain que je ressens pour lui, voir un jeune athlète noir dans cette situation. »

Jones et Cormier se sont affrontés deux fois entre 2015 et 2017.

Ones Bones a décerné à “DC” sa première défaite en tant que professionnel en la surmontant en statuant à l’unanimité sur UFC 182. Jones serait dépouillé de sa ceinture pour la première fois en testant positif pour la cocaïne un mois avant le combat.

La revanche attendue n’aura lieu que deux ans plus tard. Dans le stellaire de UFC 214Jones s’est re-couronné champion incontesté du semi-complet en terminant Cormier via TKO au deuxième tour. Cependant, le combat est revenu à No Contest et Jones a de nouveau été dépouillé après avoir été testé positif au turinabol, un stéroïde anabolisant.

Le match de Cormier en 2018 à Full Weights a pratiquement mis fin à l’espoir d’un troisième chapitre entre les deux combattants.