Malgré ses éliminations, Junior dos Santos veut se battre à nouveau en mai

Être résilié par Curtis Blaydes dans le UFC Fight Night Raleigh n’a pas pris le désir de Junior dos Santos de vouloir concourir pour la première fois dans son Brésil natal.

“Cigano” a subi sa deuxième défaite suivie de TKO aux mains de Blaydes, et bien que ses entraîneurs lui conseillent de prendre un peu de temps pour guérir correctement, le Brésilien veut se battre à nouveau dès que possible.

“Ils voulaient que je fasse une pause, mais c’est le problème, je ne vais pas me reposer”, a déclaré l’ancien champion des poids pleins à MMA Fighting. «Je ne me reposerai que lorsque je corrigerai mes erreurs. Pour moi, la meilleure option est d’obtenir un autre combat tout de suite. Je voulais me battre peu de temps après ma blessure car c’est mon médicament. Ma vie est bonne quand je suis active, quand j’ai un objectif. »

Bien qu’il soit un combattant extrêmement populaire au Brésil, dos Santos, dans les vingt et un combats qu’il a disputés à l’UFC, n’a jamais combattu dans le pays qui l’a vu naître, et c’est pourquoi il prévoit de changer les choses lorsque la promotion reviendra à Mai à São Paulo pour la UFC 250.

«Je n’ai pas combattu au Brésil depuis mon arrivée à l’UFC, donc ce serait formidable pour ma carrière, me battre pour mon peuple. Je peux être prêt à me battre à nouveau en mai, sans problème. Cela me semble bien. Si vous m’offrez quelque chose pour ce panneau, je me battrai en mai », a-t-il conclu.

Avant l’UFC Fight Night Raleigh, deux Santos, 35 ans, ont signé un nouveau contrat avec l’organisation valable pour huit combats.