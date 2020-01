Malgré son retrait de l’UFC 248, Dana White n’a que des éloges pour le «désintéressé» de Robert Whittaker

Le président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, n’est pas le plus grand fan des combattants d’arts martiaux mixtes (MMA) qui se retirent des événements à venir dans un court délai, surtout lorsqu’ils le laissent avec le sac proverbial.

Demandez simplement à Amanda Nunes.

Mais White a toujours eu un faible pour l’ancien champion des poids moyens, Robert Whittaker, qui n’est pas étranger au sauvetage des événements à la carte (PPV), y compris l’UFC 248 en mars à Las Vegas, où «The Reaper» était attendu pour combattre Jared Cannonier.

“C’est personnel pour Whittaker”, a déclaré White à Submission Radio (via Tom Taylor). «Si Whittaker veut en parler, il le peut, mais je vous le dis, lorsque vous parlez de quelqu’un dont les priorités sont au bon endroit, qui est complètement désintéressé et qui est au fond un bon être humain, c’est Robert Whittaker . “

Darren Till était en pourparlers pour prendre la relève de Whittaker le 7 mars; cependant, il semble que “The Gorilla” guérit d’une blessure récente et ne soit pas disponible à temps. En conséquence, la promotion poursuit sa recherche d’un remplaçant.

“La raison pour laquelle Robert Whittaker ne se bat pas dans ce combat est l’une des choses les plus altruistes que j’ai vues dans ma vie”, a déclaré White. «C’est un homme bon, c’est un bon être humain, et j’ai beaucoup de respect pour lui. Bonne chance à lui dans ce qu’il a à faire en ce moment. Je ne peux pas mettre des mots et exprimer ce que je ressens à propos de Robert Whittaker. Il est la vraie affaire, mec. “

