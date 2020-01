Maman sait mieux pour le nouveau citoyen américain, le gagnant Sodiq Yusuff

L’UFC 246 s’est avéré être la nuit parfaite pour le «Super» Sodiq Yusuff après une période marquante de sa vie, mais il avait besoin d’amour, de soutien et de quelques mots sages de sa mère pour s’assurer d’obtenir la victoire qu’il voulait.

Yusuff (11-1 MMA, 4-0 UFC), sa mère et son frère ont tous reçu leur citoyenneté américaine lors de la préparation de sa victoire sur Andre Fili à l’UFC 246 à Las Vegas. Par la suite, il a admis qu’il était si extatique à la nouvelle qu’il a dû travailler dur pour reprendre son esprit sur la tâche à accomplir.

“Nous avons obtenu notre citoyenneté il y a quelques semaines et nous n’avons pas vraiment eu l’occasion de célébrer”, a déclaré Yusuff aux journalistes, y compris MMA Junkie, dans les coulisses du T-Mobile Arena. «J’étais prêt à commencer le dépôt dès que nous avons obtenu notre citoyenneté. Je me disais: «D’accord, il est temps pour moi de commencer à demander à mes frères et sœurs d’essayer de les faire venir ici.» Mais ma mère était du genre: «Hé, détends-toi, mec! Allez d’abord prendre soin de votre combat. »

La maman de Yusuff avait un bon point. Avec seulement quelques semaines avant son combat, il ne pouvait pas se permettre de rater l’entraînement avant le plus grand match de sa carrière. En effet, le temps était si serré que Yusuff a dû s’entraîner dès qu’il a quitté sa réunion de citoyenneté.

«Dès que nous avons quitté le lieu de la citoyenneté – nous avons fait nos vœux, ils nous ont donné nos nouveaux passeports et des trucs comme ça – j’ai dû retourner directement à la pratique», a-t-il déclaré. «J’étais tellement impatient de commencer à déposer pour mes frères et sœurs, mais ma mère était comme,« Allez chercher la victoire en premier. Après le combat, nous pourrons alors célébrer votre citoyenneté, célébrer votre combat, puis nous commencerons à déposer une plainte pour vos frères et sœurs. »

Cela signifiait que Yusuff était allé à sa première session de formation en tant que citoyen américain officiellement documenté et s’était remis immédiatement à se préparer pour Fili.

«Cela signifie beaucoup pour moi, donc le fait que lorsque cela s’est produit, il était vraiment difficile pour moi de me concentrer. Parce que c’est comme “Mec, je ne veux pas qu’ils attendent plus longtemps”, a expliqué Yusuff. «Parce que, quoi qu’il arrive, le processus pour les amener ici va prendre un certain temps, mais je suppose que les trois semaines que j’ai dû me préparer pour le combat, ma mère a dit:« Vous pouvez attendre. »

Yusuff a ensuite expliqué à quel point le soutien de sa mère a été important, car il a révélé à quel point son amour l’aidait avant ses combats.

“Ce sont les plus grands pouvoirs de ma mère, ces huiles et ces prières qu’elle a”, a déclaré Yusuff. «Elle me plonge toujours dedans. Peu importe que vous soyez religieux ou non. Le simple fait d’être autour de l’ambiance positive et de cette énergie positive, cela fait beaucoup pour la carrière d’un athlète, en particulier dans un sport comme celui-ci où une grande partie est mentale. Tous les trucs physiques se font en pratique; tout le reste est juste mental. Donc, être autour de cette positivité change beaucoup. »

Yusuff prend même le temps d’aller vivre avec sa mère avant ses combats. C’est une tradition qui a commencé quand on lui a conseillé de quitter la maison de chasse dans laquelle il vit en raison de la maladie de l’un de ses colocataires. Il s’est tourné vers sa mère et a fini par commencer une routine régulière qui se poursuit encore aujourd’hui.

“Je suis allé rester avec ma mère et je n’avais pas vécu avec ma mère depuis que j’étais au lycée”, a-t-il expliqué. “Chaque matin, elle me réveillait avec un tas d’huiles et de prières et des trucs comme ça. La première nuit, ça m’a un peu effrayé. Je me disais “Whoa, c’est quoi ça?” Mais après un moment j’ai aimé. Depuis lors, je vais exprès là-bas deux semaines avant le combat et je dors sur son canapé juste à cause de cette énergie positive et de ces vibrations positives. Comme je l’ai dit, cela peut sembler idiot pour certaines personnes, mais cette énergie va très loin. »

L’inspiration va aussi dans les deux sens. Bien que les huiles, les prières et le soutien maternel de la mère de Yusuff aient aidé à tirer le meilleur parti de lui, son dévouement et son succès l’ont inspirée à aller au gymnase elle-même, bien qu’il reste catégorique: elle ne frappera rien ni personne d’autre.

«Elle va très bien. Elle a perdu 20 à 30 livres depuis qu’elle a commencé », a déclaré Yusuff avec un sourire. «Je dirais que c’est l’une de mes réalisations les plus fières, l’avoir mise au gymnase. Un jour, elle m’a appelé et elle m’a dit: “ Mec, est-ce qu’ils laisseraient les gens de mon âge se battre? “Si je vois ma mère faire n’importe quel type de combat, mec, moi et vous allez avoir des problèmes!” Je ne veux pas qu’elle fasse des combats. Mais elle est heureuse. Elle aime ça, comme vous pouvez le voir. “

