Manager: Carlos Condit a subi une «blessure commune», se battra en 2020

Carlos Condit espérait se remettre sur la bonne voie pour terminer 2019 avant qu’une blessure ne l’oblige à se retirer de son combat prévu avec Mickey Gall à l’UFC Washington, DC.

Bien que la raison exacte du retrait n’ait pas vraiment été révélée, le directeur de Condit, Abe Kawa, a déclaré que “The Natural Born Killer” n’avait pas subi de blessure grave et espérait récupérer complètement.

“Il ira bien”, a déclaré Kawa à BJPENN.com. «Je ne veux pas dire ce qui s’est passé, ou ce n’est pas arrivé, mais il ira absolument bien. C’est une blessure courante, donc ce n’est rien de fou. Il ira bien. “

Condit, âgé de 35 ans, cherche à marquer une séquence de défaites de cinq combats et à décrocher sa première victoire à l’UFC depuis l’arrêt de Thiago Alves lors de l’UFC Fight Night 67 en mai 2015. En janvier 2016, Condit a défié Robbie Lawler pour le titre des poids mi-moyens de l’UFC dans l’événement principal de l’UFC 195 et, à la suite d’un candidat «Fight of the Year», a perdu une décision de scission serrée et controversée. Depuis lors, l’ancien champion du poids welter par intérim du WEC et de l’UFC a subi des pertes face à Demian Maia, Neil Magny, Alex Oliveira et Michael Chiesa.

Condit a remporté le titre intérimaire de 170 livres lorsqu’il a remporté une décision unanime contre Nick Diaz lors de l’événement principal de l’UFC 143 en février 2012. Il affrontera Georges St-Pierre pour le titre incontesté plus tard cette année-là à l’UFC 154 , perdant une décision unanime face au champion de longue date.

Selon Kawa, il ne semble pas y avoir de signe que Condit prenne un peu de recul par rapport au sport des arts martiaux mixtes. En fait, Kawa dit que la faim brûle toujours dans le ventre de l’un des combattants les plus excitants de l’histoire des poids welters et s’attend à ce que Condit revienne à l’action cette année.

“C’est un gars qui est né prêt à se battre”, a déclaré Kawa. “Il est bon. Il sera de retour, prêt à se battre. Il sera de retour en 2020. “

Qui aimeriez-vous voir Carlos Condit affronter ensuite dans l’Octogone?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 13/01/2020.