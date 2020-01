Manager: «Conor McGregor est la plus grande chose dans les sports de combat, point final»

Conor McGregor est peut-être parti depuis 15 mois, mais son retour à l’UFC 246 a prouvé que la superstar irlandaise est toujours le plus gros tirage dans les sports de combat.

Dans les semaines qui ont précédé son combat contre Donald «Cowboy» Cerrone, il y avait des dizaines d’histoires et d’entretiens demandant si l’ancien champion des deux divisions avait gaspillé sa bonne fortune avec les fans en partie à cause d’un mauvais comportement en dehors du sport couplé à son absence de l’UFC avec un seul concours d’arts martiaux mixtes au cours des trois dernières années.

Les réponses sont venues à la vitesse du feu une fois que McGregor s’est présenté pour la semaine de combat à Las Vegas.

La série «UFC Embedded» a vu le nombre de téléspectateurs monter en flèche à des chiffres comparables au dernier combat de McGregor dans une rivalité houleuse avec Khabib Nurmagomedov en 2018. La porte en direct de la T-Mobile Arena a grimpé à plus de 11 millions de dollars – le deuxième chiffre d’affaires le plus élevé de tous les mixtes événement d’arts martiaux dans l’état du Nevada derrière seulement le combat de McGregor avec Nurmagomedov.

Bien que l’UFC ne publie pas de chiffres de ventes à la carte, Dave Meltzer de MMA Fighting a déclaré que les mesures semblaient montrer que le retour de McGregor pourrait générer environ 2 millions d’achats à la carte, ce qui deviendrait facilement l’un des plus rentables de l’entreprise. événements de l’histoire.

En d’autres termes, les rumeurs de la disparition de McGregor en termes de popularité et de rentabilité ont été considérablement exagérées.

“Je pense que la chose à propos de Conor, c’est une figure polarisante”, a déclaré la directrice de McGregor, Audie Attar, présidente de Paradigm Sports Management, en parlant à MMA Fighting. “Il y a des gens qui l’aiment et il y a des gens qui ne l’aiment pas. À la fin de la journée, je pense que ce dernier essaie toujours de le discréditer de toute façon. Les chiffres ne mentent pas. L’énergie ne ment pas.

“Donc, lorsque vous assistez à la foule de fans emballant et vendant une pesée ou que l’énergie vienne se battre la nuit ou aux rapports que vous lisez maintenant sur le succès de l’événement et le paiement à la séance, qui vous montre le pouvoir d’étoile de Conor McGregor. “

Selon Attar, ce qui s’est passé à l’UFC 246 n’est qu’un précurseur du plan à long terme que McGregor prépare déjà pour le reste de 2020.

“[Conor’s star power] est aussi fort qu’aujourd’hui, et il continuera de croître au fur et à mesure qu’il accomplit les tâches qu’il s’est fixé pour objectif professionnel et athlétique », a-t-il déclaré. “Je suis excité à ce sujet. Je pense que nous avons tant fait d’un point de vue professionnel jusqu’à ce jour. Il a tant fait sur le plan athlétique jusqu’à présent, mais le meilleur reste à venir.

“Je pense que nous revenons dans l’excitation de cette histoire et de ce voyage. Je suis juste super fier de lui et de son parcours. Le meilleur est à venir.”

McGregor n’était peut-être pas très présent dans l’Octogone au cours des trois dernières années, mais son activité globale était toujours en plein essor.

Le lancement du whisky signature McGregor – Proper No. 12 – a généré des ventes massives dans le monde entier. Il a récemment lancé sa propre marque de vêtements appelée «August McGregor» aux côtés du célèbre créateur de mode David August.

Il a plusieurs autres entreprises en préparation et McGregor s’est également engagé à se battre trois fois à l’UFC au cours de cette année civile. Cela peut sembler ambitieux, mais Attar promet que McGregor est prêt à relever le défi.

“Conor est une superstar mondiale”, a déclaré Attar. “Maintenant que nous avons lancé une entreprise de whisky, nous avons une entreprise de vêtements, nous avons une entreprise de fitness qui se lance, nous avons toutes ces différentes activités en cours. Il est toujours occupé, mais je pense que lorsque vous lancez trois cartes de combat pour lui ainsi que pour qu’il soit sur et titre, cela prend les choses à un niveau différent.

“Oui, ça va être occupé mais nous nous en félicitons. Nous en sommes très excités. Je pense que nous sommes tous sur la même longueur d’onde en ce qui concerne l’ambition et les objectifs, donc c’est vraiment amusant de voir quand toute votre équipe est synchronisée. Je pense que nous nous félicitons tous de ce type de charge de travail. Nous ne le considérons pas comme une pression. Nous considérons cela comme une opportunité. »

Le week-end dernier, après sa victoire sur Cerrone à seulement 40 secondes du premier tour, McGregor avait déjà une série d’adversaires potentiels de l’UFC alignés pour lui faire face ensuite.

Ajoutez à cela, l’Irlandais de 31 ans a vu une flopée de boxeurs de premier rang – de Floyd Mayweather à Manny Pacquiao en passant par Terrence Crawford – abandonner son nom dans l’espoir de le faire sortir pour un combat.

Son manager n’était pas prêt à donner des indices sur les plans de McGregor pour l’avenir immédiat, mais il dit qu’il ne peut plus nier son pouvoir d’attraction.

“Ce n’est qu’un témoignage de la puissance des étoiles de Conor”, a déclaré Attar. “Que ce soit le MMA et les fans de l’UFC qui essaient de décider qui est le prochain, maintenant c’est le monde de la boxe qui met le meilleur en avant parce que tout le monde veut une soirée culotte rouge. C’est la réalité.

«Conor McGregor est la plus grande chose dans les sports de combat. Période.”