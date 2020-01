Manager: Conor McGregor est «sérieux» à propos de la poursuite du titre mondial de boxe

Quand les rumeurs ont commencé pour la première fois que Conor McGregor était en pourparlers pour combattre le boxeur Floyd Mayweather, personne ne croyait vraiment que cela arriverait.

Mayweather avait déjà pris sa retraite avec un dossier invaincu de 49-0. Mais plus important encore, McGregor était sous contrat avec l’UFC, et pas depuis que Chuck Liddell s’est rendu au Japon pour participer au Grand Prix PRIDE des poids moyens en 2003 si l’organisation avait partagé un athlète avec une autre promotion.

McGregor a voulu que ce combat prenne vie, et il a fait beaucoup mieux en 10 rounds avec Mayweather que la plupart ne le pensaient. Mais à la fin, il a perdu par TKO et est revenu au sport du MMA.

Alors que l’Irlandais se lance dans ce qu’il espère être une année 2020 très chargée, McGregor a de nouveau commencé à attiser les flammes d’un retour potentiel au cercle carré.

“Il est sérieux au sujet de la boxe”, a déclaré Audie Attar, manager de longue date de McGregor, à MMA Fighting. «Il l’a dit. C’est quelque chose que je peux vous dire, s’il dit quelque chose qui l’intéresse, ça va probablement se produire. “

Après la victoire de McGregor sur Donald «Cowboy» Cerrone à l’UFC 246, Mayweather faisait déjà la promotion d’une revanche potentielle sur Instagram. Manny Pacquiao a appelé à un combat avec McGregor avant même son premier combat en 15 mois.

Plus récemment, le promoteur de Top Rank, Bob Arum, détesté par le président de l’UFC Dana White et qui a jadis qualifié les fans de l’UFC de «groupe de skinheads blancs», a maintenant sauté à bord du train McGregor.

La semaine dernière, Arum a suggéré un accord de deux combats où McGregor boxerait le champion invaincu Terence Crawford et le ferait face à l’intérieur de l’octogone de l’UFC.

Pour sa part, Attar garde un œil sur toutes ces offres potentielles, non seulement pour voir ce qui intéresse McGregor, mais aussi pour comprendre ce qui inciterait les fans à se connecter.

“Nous surveillons définitivement tout”, a déclaré Attar. «Nous surveillons non seulement l’engagement des fans et l’intérêt du public, mais nous regardons ensuite qui parle de quoi. Parce que ce pourrait être là où nous avons quelques options différentes pour peser et décider.

“À la fin de la journée, j’ai vu Floyd, j’ai vu Manny et maintenant Bob Arum, qui à un moment donné a dit:” Ce n’est pas une bonne idée de croiser. “Il est un croyant maintenant aussi.”

L’orientation de McGregor semble viser l’UFC en ce moment. Mais tout comme ce qui s’est passé avec le premier combat de Mayweather, il sera toujours prêt à répondre lorsque l’occasion se présentera. Son manager est enthousiasmé par les perspectives d’avenir avec un client motivé prêt à rester occupé en 2020 et au-delà avec des objectifs en MMA et en boxe.

“Oui, ça va être occupé, mais nous nous en félicitons”, a déclaré Attar. “Nous en sommes très excités. Je pense que nous sommes tous sur la même longueur d’onde en ce qui concerne l’ambition et les objectifs, et c’est donc vraiment amusant de voir quand toute votre équipe est synchronisée.

«Je pense que nous nous félicitons tous de ce type de charge de travail. Nous ne le considérons pas comme une pression. Nous considérons cela comme une opportunité. »