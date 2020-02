Manager: Deiveson Figueiredo a arrêté de réduire le poids en raison de «crampes»

Deiveson Figueiredo ne sera plus éligible pour remporter le championnat UFC des poids mouches contre Joseph Benavidez à Norfolk après avoir perdu du poids de 2,5 livres, mais reste concentré sur le combat de samedi soir.

S’adressant à MMA Fighting après les pesées officielles, Wallid Ismail, le manager de longue date de Figueiredo, a expliqué pourquoi «Deus das Guerra» était en surpoids avant le plus grand combat de sa carrière lorsque son corps avait cessé de transpirer.

“Il a un nutritionniste, le Dr Lia (Correia), et il lui a dit comment il se sentait, des nausées, un problème dans son ventre, comme des crampes”, a déclaré Ismail. “Et ils sont arrivés à la conclusion qu’il ne pouvait pas continuer poids de coupe.

«Mais je dois dire une chose clairement, ce gars n’a jamais manqué de poids, il a toujours fait du poids pour chaque combat à l’UFC, et maintenant c’est arrivé. Il se battra plus fort que jamais demain pour montrer à tout le monde qu’il mérite d’être là où il est.

“Selon ses propres mots, ce sera une guerre demain.”

En fait, Figueiredo a pris du poids pour chacune de ses sept précédentes apparitions à l’UFC, mais n’a atteint l’objectif de 125 livres qu’une fois en 2017, lorsqu’il a combattu John Moraga à Belem, où il s’entraîne au Brésil. “Deus da Guerra” est venu à 125,5 ou 126 livres pour les autres combats, ce qui ne serait pas suffisant pour un combat pour le titre.

Figueiredo a dû perdre 30% de son sac à main, et seul Benavidez peut remporter le titre vacant samedi soir.

Ismail a ensuite fait une déclaration complète sur la situation.

“Deiveson Figueiredo était en préparation pour le combat avec son équipe, accompagné d’un médecin, nutritionniste, physiologiste, entraîneur physique et entraîneurs. La réduction de poids a été effectuée de manière appropriée, mais il est tombé malade ce matin avec un problème gastro-intestinal. Il a été discuté avec son médecin et, aux côtés de son équipe, nous avons choisi de préserver l’athlète et d’interrompre la coupe de poids et de se réhydrater, avec le soutien de la nutritionniste de l’UFC. , a été faite à la fois pour préserver l’athlète et honorer l’engagement envers la promotion et l’adversaire. “