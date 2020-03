Manager: Deiveson Figueiredo ouvert au match revanche de Joseph Benavidez en juillet

Deiveson Figueiredo a éliminé Joseph Benavidez à l’UFC Norfolk de samedi, mais n’a pas revendiqué le championnat des poids mouches après avoir raté son poids de 2,5 livres vendredi matin.

L’UFC n’a pas encore annoncé la prochaine étape pour la catégorie de poids et le titre vacant, mais le directeur de Figueiredo, Wallid Ismail, a déclaré à MMA Fighting que la société souhaitait réserver un rematch immédiat pour le titre de 125 livres.

“Joseph Benavidez était un guerrier pour avoir accepté de le combattre un kilo en surpoids et mérite le match revanche”, a déclaré Ismail. «Nous aimons le gars, mais la semaine de combat, c’est la guerre, mec. Puisque l’UFC n’est pas satisfait et veut un autre combat, tout va bien, la guerre continue. “

Figueiredo n’a jamais manqué de poids auparavant dans sa carrière à l’UFC, mais a eu des complications lors de la réduction de poids à Norfolk. Son équipe affirme que le combattant brésilien est descendu à 125,9 avant d’être conseillé de se réhydrater, et garantit “que cela ne se reproduira plus”.

Ismail a déclaré qu’il avait parlé avec les responsables de l’UFC après le combat à Norfolk et que la société souhaitait réserver un match revanche immédiat avec le vétéran de 35 ans, mais il reste à savoir si Benavidez est intéressé ou non et quand il pourra revenir. camp.

“Nous voulons juste savoir quand Benavidez veut se battre”, a déclaré Ismail. “Mais, s’il vous plaît, ne prenez pas trop de temps.”

La carte annuelle de l’UFC pour l’International Fight Week à Las Vegas devrait descendre le 11 juillet, et l’équipe de Figueiredo envisage ce week-end pour le combat de championnat.

“Nous suggérons la même carte de juillet où Paulo Costa se battra pour la ceinture contre le vainqueur (Israël) Adesanya et (Yoel) Romero”, a déclaré Ismail.