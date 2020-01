Manager: «Que Dieu bénisse quiconque doit combattre Tyron Woodley ensuite»

Après avoir perdu le titre des poids mi-moyens de l’UFC contre Kamaru Usman à l’UFC 235, beaucoup ont commencé à remettre en question la motivation de Tyron Woodley. En prenait-il trop? Est-il allé «trop Hollywood»? Veut-il toujours se battre? Toutes ces questions ont été posées par la communauté MMA.

Ces questions n’ont pas seulement rendu Woodley plus motivé, cela l’a mis en colère avant 2020, selon son manager Abe Kawa.

“The Chosen One” cherchera à avoir un impact énorme cette année dans l’espoir de récupérer le titre poids welter qu’il a détenu pendant plus de deux ans. Un combat qui a été largement discuté et rapporté par MMA Junkie, est un affrontement avec Leon Edwards dans le cadre du principal événement du retour de l’UFC à Londres le 21 mars.

Selon Kawa, le combat n’est pas encore signé. Que ce soit Edwards ou tout autre combattant qui se tiendra en face de Woodley ensuite, Kawa prédit qu’un ancien champion effrayant émergera.

“Ce n’est pas fait”, a déclaré Kawa à BJPENN.com à propos de la rencontre avec Edwards. “Ils se mâchent les uns les autres en ce moment. Tout ce que je vais dire, c’est que je me sens mal pour celui qui doit combattre Tyron ensuite. Vous faites chier ce gars à un tout autre niveau et un Tyron motivé n’est pas quelqu’un que vous voulez voir au bout de cette cage. Que Dieu bénisse celui qui doit le combattre ensuite. »

Woodley est devenu le champion poids welter quand il a éliminé Robbie Lawler au premier tour à l’UFC 201 en juin 2016. Après avoir combattu Stephen Thompson pour un nul à l’UFC 205, puis vaincu «Wonderboy» par décision majoritaire quatre mois plus tard, le 37- Woodley, un an, a réussi à défendre la sangle contre Demian Maia et Darren Till avant de laisser tomber la ceinture à Usman.

Il y a eu beaucoup de choses pour Woodley en dehors de l’Octogone – son rôle avec TMZ, sa carrière de rap et d’acteur, plusieurs entreprises dans lesquelles il est impliqué et être un homme de famille. Alors que beaucoup ont interrogé le Woodley qui a affronté Usman à l’UFC 235, Kawa pense que l’ancien champion n’était tout simplement pas lui-même.

“Écoutez, tout le monde sait que Tyron que nous avons vu contre Usman, ce n’est même pas le Tyron qui a combattu Rory [MacDonald]», A déclaré Kawa. «C’était une coquille de ce type. Nous nous sommes réunis et avons essayé d’identifier pourquoi, qui et où nous en sommes et je pense que nous l’avons trouvé. Je dis nous parce que c’est toujours une conversation avec nous, entre moi et Tyron. Et c’est toujours une bonne conversation. Je n’ai jamais eu de mauvaise conversation avec lui. Cela peut sembler un peu décalé, mais ce n’est pas un état d’esprit. Vous ne pouvez pas dire à un combattant, “vous ne voulez pas vous battre.” Cela n’existe pas. Un combattant va se battre jusqu’à ses 90 ans ou jusqu’à sa mort.

“Donc, quand les gens disent qu’il n’est pas motivé et que sa tête n’est pas dans le match, ce n’est pas nécessairement vrai. Maintenant, a-t-il beaucoup de choses à l’extérieur [of fighting], Oui. Et j’encourage cela. Je vais toujours lui dire de le faire et dire à tous mes gars de faire les choses qu’ils veulent faire en dehors des combats. Vous devez penser que la plupart des gars s’entraînent – disons qu’ils s’entraînent trois fois par jour – ils ne s’entraînent pas pendant deux heures par session. Cela pourrait être trois heures au total pour la journée. J’ai entendu Tyron dire dans une interview, et il a fait un bon point, que sont-ils censés faire pendant les 15 autres heures où ils sont éveillés? Sont-ils simplement censés rester assis et ne penser qu’à se battre? Cela rendrait une personne folle. Cela ne fonctionne pas de cette façon. “

Tout au long de son mandat en tant que champion du monde, Tyron Woodley a fait face à de nombreuses critiques de la part des fans, des médias et même du président de l’UFC, Dana White. Woodley n’a jamais eu de problème de motivation car il a dû faire face à de nombreuses difficultés en grandissant et a trouvé une issue.

Aux yeux de Kawa, beaucoup de gens oublient la route que Tyron Woodley a dû prendre pour devenir champion du monde et, en outre, a aidé à motiver les enfants du monde entier à trouver un moyen de sortir de l’obscurité.

«Tyron est une personne très motivée», a expliqué Kawa. “Il ne veut jamais faire faillite, il ne veut jamais être juste un numéro et il veut montrer à beaucoup d’enfants dans les mauvaises communautés, dans les bonnes communautés, que si vous êtes un enfant qui vient de ne pas avoir beaucoup … l’histoire de Tyron, quand vous l’écoutez et que vous comprenez d’où il vient, mon dieu, c’est vraiment une histoire inspirante pour le gamin qui cherche peut-être pas bien au basket-ball, ou bon au football, son swing de golf est terrible, peut-être que les shorts de tennis ne ne le fais pas pour eux, Tyron a donné aux gens une issue. Il montre aux enfants: «Regardez, vous avez deux mains. Allez au gymnase, travaillez et voyez ce qui se passe. »

“Quand vous commencez à regarder les choses comme ça, il donne aux enfants la possibilité de sortir du capot, de sortir de toutes les mauvaises options dont ils disposent, parce que lorsque vous sortez de cet environnement, vos options ne sont pas bonnes: c’est allez gang bang, allez vendre de la drogue, allez faire quelque chose de stupide. Vous n’avez vraiment pas de bonne option. Tyron a trouvé une bonne option en lutte, il a appris à boxer, devenu le champion du monde poids welter. J’adore Tyron. C’est un être humain incroyable. “

Le retour de Tyron Woodley sera une histoire fascinante avant 2020. Kawa pense que le Woodley que nous avons vu dans la lutte contre Robbie Lawler lorsqu’il est devenu champion – l’attaquant puissant et traqueur qui a terminé l’un des combattants les plus durables de l’histoire de l’UFC – sera semblable au gars qui revient dans la cage.

Essentiellement, Kawa dit que la négativité et les questions ont réveillé quelque chose de très effrayant et de vieille école à l’intérieur de son client, et maintenant des reçus seront distribués.

«La mentalité de Tyron n’est pas liée à sa musique, elle n’est pas liée à son jeu, elle n’est pas liée aux différentes entreprises dont il fait partie. Ce n’est pas lié à cela quand il s’agit de combats », a expliqué Kawa. «Quand il s’agit de se battre, cela revient à la décision que le gamin a dû prendre; allez-vous rester gang bang et faire des conneries folles, ou allez-vous sortir votre maman du capot et prendre soin de votre famille?

“Quand il est entré dans ce combat avec Usman, vous devez comprendre, nous parlons tous et nous disons,” Où est Usman va te battre? Je ne comprends pas vraiment où Usman peut vous battre. “Je pense que c’est peut-être là que tout est entré en jeu. Vous voulez vous assurer que vous gardez vos gars confiants et que cela a pu lui arriver. Je ne veux pas donner aux gens le raisonnement ou non, mais tout ce que je peux dire, c’est que «Tyron motivé» est un peu injuste, car il se réveille motivé chaque jour. Un Tyron Woodley en colère est un Tyron Woodley effrayant. Vous ne savez pas ce que vous demandez à cet homme. Je l’ai regardé et j’ai dit: «Il est temps de montrer au monde votre colère. Il est temps de montrer ce qu’est vraiment le fait d’être dans une cage et de vous battre. »»

Pensez-vous que Tyron Woodley peut récupérer le titre de poids welter UFC?