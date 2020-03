Manager sur UFC 249: “Je dois faire confiance au système”

L’UFC 249 est une accumulation de combats que Calvin Kattar n’oubliera pas de sitôt.

Arrivé au milieu d’une pandémie mondiale à l’équation qui a fermé le monde du sport, Kattar ne sait pas où il se bat. Lundi, le président de l’UFC, Dana White, a déclaré que l’événement se déroulera comme prévu, mais le lieu n’a pas encore été révélé.

Kattar espère revenir dans la colonne des victoires lorsqu’il affrontera le vétéran rusé Jeremy Stephens. Et selon son manager et entraîneur, Tyson Chartier, la préparation du prochain combat n’a pas ralenti “The Boston Finisher” malgré l’incertitude dans l’air.

“Ça a été un peu difficile”, a déclaré Chartier à MMA Fighting. «Évidemment, il y a des obstacles et des obstacles que nous devons éviter et franchir, mais Calvin est mentalement fort. Il a un petit cercle autour de lui qui intervient vraiment pour s’assurer qu’il est prêt. Il était en forme, son poids était bon, il était mentalement fort.

“C’est vraiment plus juste de composer un horaire qui change constamment. Cette semaine, vous êtes dans ce gymnase et maintenant, tout d’un coup, ils ne peuvent pas ouvrir, vous devez donc changer de vitesse et aller dans un autre gymnase. Nous nous déplaçons beaucoup, mais beaucoup de gens interviennent et mettent les heures.

“Nous sommes prêts à partir. Qui sait où (l’événement aura lieu) le 18 avril, dans quel pays nous allons atterrir, mais nous faisons tout ce que nous pouvons pour nous assurer que nous faisons du poids et que nous sommes en forme. C’est vraiment les deux seules choses que nous pouvons contrôler. “

Lors de sa dernière apparition, Kattar a eu une séquence de deux victoires consécutives lors de son affrontement à Zabit Magomedsharipov lors de l’événement principal de l’UFC sur ESPN Moscou en novembre dernier. À l’origine, il était censé se battre à domicile à l’UFC Boston, mais le combat a plutôt été déplacé dans la cour de Magomedsharipov un mois plus tard. Le rare événement principal en trois tours a vu Magomedsharipov remporter une décision unanime, bien que Kattar ait pu terminer le combat avec beaucoup d’élan.

Kattar n’est pas étranger à la compétition dans des circonstances moins qu’idéales, et c’est pourquoi Chartier pense que la tête de son client est au bon endroit.

“Il a le bon état d’esprit, se concentrant sur la tâche à accomplir, qui se prépare à se battre le 18 avril, peu importe où il se trouve”, a expliqué Chartier. “Il reçoit ici et là de petites mises à jour avec les nouvelles et ce qui se passe avec la carte.

«À la fin de la journée, il se concentre uniquement sur la formation et il fait un excellent travail avec cela. Il n’insiste pas vraiment sur les hypothèses. Il fait beaucoup confiance au processus et à l’équipe qui l’entoure et, évidemment, à l’UFC également. »

Le coronavirus ne montrant aucun signe de ralentissement, il est difficile d’imaginer qu’un événement sportif majeur – en particulier un événement marqué par un combat de titre léger à ne pas manquer entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson – aura lieu dans un proche avenir. Mais l’UFC et son président sont déterminés à y arriver.

De nombreux journalistes et vétérans de l’industrie ont critiqué White et l’UFC pour avoir potentiellement mis en danger les athlètes, les équipes et les employés de l’UFC. Le président de l’UFC a applaudi les membres des médias en réponse, insistant sur le fait que «tout se passera» malgré les commentaires négatifs.

Du point de vue de Chartier en tant qu’entraîneur et gestionnaire, si l’UFC croit qu’ils peuvent y arriver, il pense que les bases ont déjà été jetées pour faire de cet événement une réalité, peu importe où il se déroule.

«Nous allons tous prendre un peu de risque pour nos familles», a déclaré Chartier. “Les rumeurs que nous entendons sont la Russie, Dubaï, l’Arabie saoudite. Quand vous entendez ces choses, vous vous dites: “Oh mon dieu, pourquoi voudriez-vous quitter le pays? Vous vous mettez en danger. »

“Je dois supposer que l’UFC (et) les personnes intelligentes et intelligentes qui dirigent cela, ils consultent probablement certains des médecins les plus intelligents sur la façon dont ils peuvent réussir cela et ne pas infecter personne. Ils ne veulent pas sortir avec un œuf sur le visage, et ils ne veulent pas que quelqu’un tombe malade. Aucune somme d’argent ne vaut la peine de mourir. D’un point de vue logistique, je dois faire confiance au système qu’ils ont mis en place. S’ils pensent qu’ils peuvent le faire, ils consultent évidemment des médecins intelligents et, probablement, des avocats pour trouver comment faire fonctionner cela. “

Chartier est bien conscient qu’il existe des arguments pour et contre que l’UFC avance dans son calendrier. Certains pensent que la promotion de l’UFC 249 est une pensée scandaleuse qui pourrait mettre beaucoup de gens en danger. D’autres disent qu’il ne se passe rien et qu’un grand événement sportif de combat pourrait fournir un état de normalité temporaire.

Dans le cas de son client, Chartier ne prend pas parti.

“Je n’ai aucune influence sur cela”, a déclaré Chartier. «Tout ce que nous avons en ce moment, c’est à quel point nous serons excités pour les fans ce jour-là. Il n’y a pas grand-chose en ce moment pour que les gens rentrent chez eux à regarder. C’est une grande opportunité pour quiconque se bat sur cette carte pour constituer son stock, à la fois en interne avec l’UFC et la base de fans. Il y aura certainement un public captif là-bas. Je dois imaginer que le paiement à la séance sera plus grand et plus populaire qu’il ne l’aurait été s’il avait été comme d’habitude. “

Au final, Kattar et Chartier ne se soucient pas trop de leur destination. Si l’événement avance, le poids plume de l’UFC entrera dans l’octogone contre Stephens.

“En fin de compte, je me demande où cela va être du gaspillage d’énergie”, a déclaré Chartier. «Tout ce dont nous devons nous soucier maintenant, c’est de nous assurer que Calvin est prêt à lever la main le 18 avril, ce qui est évidemment plus facile à dire qu’à faire.

«Après lundi, j’étais beaucoup plus confiant que lundi matin [that the event will happen]. Ils disent qu’ils ont sécurisé un lieu, et j’ai entendu des gens dire qu’il y avait plusieurs lieux. Je suis assez confiant que je vais voler quelque part. Je vais être dans un avion qui atterrira quelque part dans trois semaines. Ce sera nous qui atterrirons quelque part, et dans 20 ans, nous aurons une histoire vraiment cool à raconter. “