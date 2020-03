Manager: Yoel Romero est peut-être un gardien pour l’instant, mais les aspirations au titre UFC sont loin d’être terminées

Le président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, a clairement indiqué que les chances de Yoel Romero de se battre pour un titre mondial à l’intérieur de l’Octogone après avoir réussi un raté à l’UFC 248 sont minces.

Mais Romero ne lâche pas ses rêves de devenir un champion de l’UFC si facilement. Selon le directeur du «Soldat de Dieu», Ibrahim Kawa, bien qu’il soit d’accord pour étiqueter son client avec la redoutable étiquette «gardien», il lui reste encore beaucoup à offrir. Et une fois qu’il commencera à étaler les gens violemment comme il l’a fait dans le passé, il sera impossible de lui refuser un autre combat de championnat.

“Nous pouvons étiqueter Yoel en tant que gardien à ce stade, mais s’il élimine trois gars de façon dévastatrice, tout le monde va dire que Yoel est le meilleur poids moyen, et il a besoin d’un autre coup de titre”, a déclaré Kawa à MMA Fighting. “Si les gars ne peuvent pas battre Yoel, alors finalement, le seul gars qui reste est Yoel”, a-t-il ajouté.

“Il n’a pas perdu une occasion où il ne se battra plus jamais pour un titre. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que cela dépend uniquement des fans. Si les fans se mettent derrière Yoel et croient que Yoel mérite un coup, l’UFC lui donnera un coup. »

À la fin de la journée, il y avait un autre homme debout devant Romero à l’intérieur de la T-Mobile Arena, en tant que champion des poids moyens, Israel Adesanya, n’a pas non plus beaucoup offensé. Il est donc injuste de rejeter la faute uniquement sur les épaules du grappler cubain.

“Dans son esprit, il poussait (l’action)”, a déclaré Kawa à propos de la performance de Romero. «Pas les deux premiers tours – il était très patient. Le plan de match devait être patient, car comme nous l’avons vu, Izzy ne sait pas quoi faire à l’avenir. C’est un gars qui attend que vous entriez et il fait tous ses mouvements en fonction de vous. “

Pourtant, une victoire est une victoire et “The Last Stylebender” est le champion et a le choix de la litière aller de l’avant. Quant à Romero – qui a l’intention de se battre pendant au moins une autre décennie – il devra attendre et voir qui offre la promotion pour son combat de retour.

