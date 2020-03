Manager: Yoel Romero n’a pas fini de courir après les titres, sera prêt dans 12 semaines

Image via @ufc sur Instagram

Yoel Romero est à la recherche d’un redressement rapide après son combat contre l’UFC 248 contre Israël Adesanya.

Même si Romero était sur une séquence de deux défaites consécutives, il a réussi le coup du titre en raison de la blessure de Paulo Costa. Pourtant, après la chute terne, le président de l’UFC, Dana White, a déclaré qu’il souhaitait n’avoir jamais réservé le combat et attendu que Costa soit en bonne santé.

Selon son manager, Ibrahim Kawa, le plan de match de Yoel Romero devait être patient et contrer Adesanya. Malheureusement, cela n’a pas fonctionné pour lui.

“Dans son esprit, il poussait [the action]», A déclaré Kawa à MMA Fighting. «Pas les deux premiers tours – il était très patient. Le plan de match devait être patient, car comme nous l’avons vu, Izzy ne sait pas quoi faire à l’avenir. C’est un gars qui attend que vous entriez, et il fait tous ses mouvements en fonction de vous.

«Quand il a essayé de pousser l’action, c’était très difficile pour lui. Yoel aurait dû tirer depuis si loin du côté opposé de la cage pour se mettre à portée, ce qu’il a fait », a-t-il ajouté. «Il l’a doublé de puissance jusqu’à la cage, il l’a détruit puis l’a laissé partir pour qu’il puisse terminer avec une rafale.

«Il pensait que plus je montrais aux juges que je le frappais, mieux c’était. Plutôt que le démontage et l’essai de le retenir, et si Izzy se lève, ça va lui paraître négatif. Alors pourquoi ne pas le doubler, le laisser partir et le frapper avec quelques coups? Tout le crédit à Izzy. Il a été capable de traverser la tempête et de s’éloigner comme il a fait à peu près tout le combat. »

Après la défaite, beaucoup ont dit que ce serait la dernière fois que Yoel Romero se bat pour un titre UFC. Mais, pour Kawa, il n’est pas d’accord et dit que son client est un gardien, pour l’instant, se battra à nouveau pour l’or bientôt.

“Nous pouvons étiqueter Yoel comme un portier à ce stade”, a-t-il expliqué. “Mais s’il élimine trois gars de façon dévastatrice, tout le monde va dire que Yoel est le meilleur poids moyen, et il a besoin d’un autre titre.” Si les gars ne peuvent pas battre Yoel, alors finalement, le seul gars qui reste est Yoel. “

En fin de compte, Kawa dit qu’ils s’attendent à ce que Yoel Romero revienne dans 12 semaines. Il le fera également pour les poids moyens. Pour eux, ils disent que les poids lourds légers n’ont aucun sens.

«Tout le monde remet en question son poids; c’est la deuxième fois qu’il gagne du poids au championnat sans problème », a-t-il conclu. “L’idée de le faire monter n’a tout simplement pas beaucoup de sens. Il a fait du poids presque deux fois dans sa vie, donc je pense qu’il obtient un laissez-passer maintenant. »

Qui pensez-vous que Yoel Romero devrait se battre ensuite? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

