Manager: Yoel Romero prêt à revenir dans 12 semaines, peut être étiqueté gatekeeper pour l’instant

Yoel Romero est peut-être dans les cordes en ce moment, mais quelques KO peuvent tout changer.

Malgré une performance au titre de l’UFC 248 carrément rejetée par le président de l’UFC Dana White, le représentant de Romero pense que le double challenger pour le titre peut à nouveau renverser la vapeur.

“Nous pouvons étiqueter Yoel en tant que gardien à ce stade, mais s’il élimine trois gars de manière dévastatrice, tout le monde va dire que Yoel est le meilleur poids moyen, et il a besoin d’un autre coup de titre”, a déclaré Ibrahim Kawa à MMA Fighting. “Si les gars ne peuvent pas battre Yoel, alors finalement, le seul gars qui reste est Yoel.”

White a blâmé carrément aux pieds de Romero le combat pour le titre d’action contre le champion Israel Adesanya samedi dernier au T-Mobile Arena. Le Cubain de 42 ans a à son tour accusé Adesanya de ne pas s’être engagé avec lui.

Le président de l’UFC s’est moqué de l’idée d’un autre titre, mais a laissé ouverte la porte d’un retour de Romero s’il “revient dans son prochain combat et ressemble à Yoel Romero”.

“Mais s’il ne le fait pas, je ne m’attendrais pas à ce qu’il se batte encore 10 ans comme ça”, a ajouté White.

Kawa a déclaré que la perte de l’UFC 248 n’avait pas mis fin aux rêves de Romero de devenir un champion de l’octogone et a déclaré que le combattant était prêt à revenir dans 12 semaines. Le représentant a ajouté que les dommages causés par les coups de pieds répétés d’Adesanya n’étaient pas suffisants pour empêcher Romero de marcher et de danser dans sa soirée. Romero a également dansé lors de la conférence de presse et a récemment publié une vidéo de lui faisant des tours dans le sable.

Avec «les bons combats» contre des adversaires que l’UFC estime dignes de prétendre au titre, Kawa est optimiste quant à l’évolution des perceptions.

“Il n’a pas perdu une occasion où il ne se battra plus jamais pour un titre”, a déclaré Kawa. “Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que cela dépend uniquement des fans. Si les fans se mettent derrière Yoel et croient que Yoel mérite un coup, l’UFC lui donnera un coup. »

En ce moment, a déclaré Kawa, Romero fait le bilan de ce qui s’est passé et des leçons qui propulseront son retour. Contre Adesanya, il a déclaré que le plan de match était tombé à plat contre un combattant dont le meilleur travail se faisait en contre.

“Dans son esprit, il poussait (l’action)”, a déclaré Kawa. «Pas les deux premiers tours – il était très patient. Le plan de match devait être patient, car comme nous l’avons vu, Izzy ne sait pas quoi faire à l’avenir. C’est un gars qui attend que vous entriez, et il fait tous ses mouvements en fonction de vous.

«Quand il a essayé de pousser l’action, c’était très difficile pour lui. Yoel aurait dû tirer de si loin du côté opposé de la cage pour se mettre à portée, ce qu’il fit. Il l’a doublé de puissance jusqu’à la cage. Il l’a détruit puis l’a laissé partir pour qu’il puisse terminer avec une rafale.

“Il a pensé que plus je montrais aux juges que je le frappais, mieux c’était plutôt que le démontage et que j’essayais de le retenir, et si Izzy se lève, ça va lui paraître négatif. Alors pourquoi ne pas le doubler, le laisser partir et le frapper avec quelques coups? Tout crédit à Izzy, il a été capable de traverser la tempête et de s’éloigner comme il a fait à peu près tout le combat. “

Au cours de la dernière année, des poids moyens de carrière tels que Chris Weidman, Luke Rockhold et Ronaldo “Jacare” Souza ont cherché des pâturages plus verts à des poids lourds légers, seulement pour voir les rêves d’un coup de titre rapide se terminer. Romero, qui a échoué deux fois à faire du poids et a perdu une fois un coup de titre en raison de problèmes sur la balance, semble être un candidat idéal pour un mouvement. Mais Kawa a rejeté l’idée, indiquant que les luttes de Romero étaient dans le passé.

«Tout le monde remet en question son poids; c’est la deuxième fois qu’il gagne du poids au championnat sans problème », a déclaré le représentant. “L’idée de le faire monter n’a tout simplement pas beaucoup de sens. Il a fait du poids presque deux fois dans sa vie, donc je pense qu’il obtient un laissez-passer maintenant. »

Cela laisse Romero trouver un moyen de transformer un revers embarrassant en une autre étincelle d’opportunité. Cela pourrait prendre longtemps avant que cela ne se produise, mais son représentant a déclaré que les fans n’avaient pas vu le dernier de lui.

“Il a dit très clairement que ce n’était pas son dernier coup”, a déclaré Kawa. “Il a déjà clairement fait savoir qu’il allait rester un moment.”