Manel Kape vise «un grand chien» pour ses débuts à l’UFC: «Je me sens comme un champion»

Manel Kape a terminé 2019 sur les plus hauts sommets et il cherche à monter encore plus loin en tant que membre de la liste de l’UFC.

Le Portugais de 26 ans, originaire du Portugal, a couronné une course de deux ans avec la Fédération japonaise de combat RIZIN en sortant Kai Asakura lors du spectacle du Nouvel An de la promotion et en remportant un titre vacant de poids coq. La victoire est venue par élimination directe au deuxième tour, le troisième combat consécutif que Kape (15-4) a ainsi terminé.

En mars, Kape a annoncé qu’il quittait RIZIN pour signer avec l’UFC, capitalisant sur le tronçon le plus réussi de sa carrière professionnelle. Il a publiquement appelé à un combat avec l’ancien champion des poids coq Cody Garbrandt, bien que son plan soit de descendre à 125 livres, un mouvement que Garbrandt a mentionné comme une possibilité pour lui-même à l’avenir.

Celui qui Kape obtient le premier, il cherche à commencer tout près du haut de l’échelle.

“De façon réaliste, je me sens comme un champion”, a déclaré Kape lors de l’émission What the Heck. “Je suis un champion du monde de RIZIN. Je combat beaucoup de gars de l’UFC, comme Ian McCall, je gagne. Je me bats avec Kyoji [Horiguchi], Je me bats avec Ulka [Sasaki]. Je me bats avec Takeya Mizugaki, je gagne. Takeya Mizugaki se bat avec Cody Garbrandt. Je suis un champion, alors qu’est-ce qui a du sens? Combattez avec le champion de l’UFC.

“Je ne veux pas attendre [too long]. Je sais qu’ils ne me donneront pas le champion de l’UFC, mais ils donneront un gars classé n ° 5 ou n ° 3, c’est ce que je veux. Je veux me battre avec un gros chien, je veux gérer ces gars-là, je veux montrer mes compétences que je peux tuer toute ma division. Maintenant, je sens que je suis imparable, c’est donc ce que je veux. “

Bien qu’il se considère comme un poids mouche, Kape a concouru à 135 livres dans RIZIN parce que c’est l’une des divisions les plus chargées de stars de la promotion. Effectivement, les combats de chapiteaux n’étaient pas difficiles à trouver, mais l’attention immédiate était peut-être allée dans la tête de Kape.

Kape a été embourbé dans un tronçon de 1-3 à un moment donné, perdant des combats contre Horiguchi, Asakaura et Sasaki. Sa défaite contre Sasaki a eu lieu à RIZIN 14 et il se souvient clairement que cet événement a été l’un des moments de pointe où il a été pris dans le faste et le glamour d’un spectacle qui a été titré par la légende de la boxe Floyd Mayweather.

“Je pense que je me perds un peu avec trop d’éclat”, a déclaré Kape. «Je sens que je suis très célèbre au Japon et je me sens un peu perdu. Je laisse cette vie me contrôler et je ne participe pas à l’entraînement, ce n’est pas moi. J’aime la formation, j’aime rester concentré, mais [before the Sasaki fight] Je perds mon objectif dans ce sport. J’ai l’impression «d’accord, je vais bien. Je ne veux pas en faire plus »et je perds ce combat. Je perds le combat que je peux gagner. Mon adversaire, c’est facile pour moi, mais je perds ce combat.

«Je pense que la vie m’a montré quelque chose [so] J’apprends. Je me suis regardé dans le miroir et je me suis parlé plusieurs fois. Je veux avoir le même objectif quand je [first came] à RIZIN donc je dois rester plus concentré et tout oublier, oublier les fêtes, oublier la vie qui ne me convient pas. Je me concentre donc sur moi-même et je me parle à chaque fois. »

Ce dont Kape s’est parlé était très précis: plus de perte. Et ne laissez aucun de ses adversaires passer le deuxième tour.

«Je mets dans ma tête, mes trois derniers combats, je me suis dit:« Je ne veux pas perdre plus. Je terminerai tous les combats au deuxième tour », a déclaré Kape. «Mes trois derniers combats, j’ai terminé les trois combats au deuxième tour par KO. Lorsque vous restez concentré et que vous croyez en vous-même, ces choses peuvent arriver. Ce n’est pas de la magie, c’est juste que vous avez le pouvoir dans votre esprit et les choses se produisent. “

Cette mentalité de guerrier a été inculquée à Kape à un jeune âge par son père, un boxeur, et il la partage avec ses frères, tous les athlètes impliqués dans les sports de combat. Kape a commencé sa formation en arts martiaux à l’âge de quatre ans, a ajouté le kickboxing et le jiu-jitsu à 10 ans, puis le MMA à 11 ans. Il se souvient d’avoir 15 ans lorsqu’il a pris son premier combat amateur contre un adversaire beaucoup plus âgé, qu’il se souvient avoir remporté par KO .

Un fort sentiment de famille et de loyauté l’a presque conduit à rester à RIZIN, mais après avoir consulté son entourage, il a réalisé que son prochain jalon était de remporter l’or à l’UFC.

“Au début, je pense que je dois rester au Japon”, a déclaré Kape. «Je dois rester au Japon parce que le Japon est ma maison. Je me sens comme un fils et je veux défendre ma ceinture, mais je parle avec mon entraîneur, je parle avec mes frères, ils disent que c’est le bon moment. Ce n’est pas seulement une opportunité, mais un bon moment.

«Vous venez avec trois victoires, vous venez comme un champion comme vous le dites avant que vous voulez être, c’est donc l’occasion pour vous de venir à l’UFC, de montrer vos compétences et d’être un champion de l’UFC. Donc je peux réaliser mon objectif, c’est comme mon rêve quand je viens à ce sport. Donc, je pense que pour moi, je suis déjà champion de RIZIN, alors pourquoi ne pas venir à l’UFC et être un champion aussi? “