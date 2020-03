Mania March MMAdness: Jour deux

Avec des centaines de votes à chaque combat, le premier jour du MMAdness de Mania a officiellement pris fin.

Résultats du jour 1:

Robbie Lawler contre Rory MacDonald 2 (# 1) bat Dennis Bermudez contre Matt Grice (# 64) avec 95 pour cent des votes Maniac

Chan Sung Jung contre Dustin Poirier (# 32) bat Wanderlei Silva contre Rampage Jackson 2 (# 33) avec 51 pour cent des votes Maniac

Jim Miller contre Joe Lauzon (# 48) bat Fedor Emelianenko contre Mirko Filipovic (# 17) avec 51 pour cent des votes Maniac

Jose Aldo contre Chad Mendes 2 (# 16) bat Dominick Cruz contre T.J. Dillashaw (# 49) avec 61 pour cent des votes Maniac

Il n’y a eu aucune surprise lors de notre match d’ouverture, qui a vu Robbie Lawler, tête de série n ° 1 contre Rory MacDonald 2, effacer Dennis Bermudez, tête de série n ° 64, contre Matt Grice, et l’affrontement entre n ° 32 et n ° 33 était prévisible. rasoir. Nous avons toutefois eu notre premier gros bouleversement un peu plus tôt que prévu, alors que Jim Miller et Joe Lauzon ont renversé le légendaire affrontement entre poids lourds entre Fedor et Cro Cop. Enfin, Jose Aldo et Chad Mendes ont remporté une victoire confortable sur Cruz et Dillashaw.

J’espère que vos viandes cérébrales n’ont pas été trop taxées hier, car nous avons un autre quatuor à examiner.

Match 5: Robbie Lawler contre Carlos Condit (# 9) contre Joe Lauzon contre. Jamie Varner (# 56)

Le combat précédent de Carlos Condit contre un attaquant polyvalent n’était pas aussi divertissant que nous l’aurions aimé, mais celui-ci l’était certainement. “The Natural Born Killer” a fait un effort phénoménal contre l’un des plus grands puncheurs de la division à Lawler, produisant un classique de 25 minutes à l’UFC 195.

L’ancien roi du World Extreme Cagefighting (WEC) a pris un bon départ, balançant Lawler avec une main droite au premier tour, et semblait avoir obtenu l’élan initial avant de se faire déséquilibrer par un tir lourd et par terre au deuxième . Sans se laisser décourager, il a continué à surpasser apparemment celui qui était «impitoyable» jusqu’à ce que le dernier tronçon se déroule et, avec lui, le Fifth Round Lawler.

Les cinq dernières minutes restent parmi les plus divertissantes de l’histoire du sport alors que Lawler damnait les torpilles et déchargeait tout ce qu’il avait sur un Condit implacable, s’assurant une décision partagée étroite et renforçant encore sa place comme l’un des plus divertissants du sport. Les figures.

CONTRE.

Jamie Varner se précipite pour frapper Joe Lauzon lors de l’UFC sur FOX 4 au Staples Center de Los Angeles le 4 août 2012. Photo d’Esther Lin / MMA Fighting.

Jamie Varner a eu l’une des courses UFC les plus maudites et malheureuses que vous verrez probablement. La séquence de quatre défaites consécutives à la défaite qui a mis un terme à sa carrière a été marquée par une défaite serrée par décision partagée contre Gleison Tibau, une défaite à élimination directe d’un coup de poing contre Abel Trujillo dans un combat «C-4», une blessure anormale à la cheville contre James Krause, et une défaite auto-KO-à-soumission contre Drew Dober.

Maudit si cette course n’était pas mémorable, de son passage à tabac bouleversé d’Edson Barboza jusqu’à sa guerre absolue avec Lauzon.

Après un court préavis pour le blessé Terry Etim, Varner a donné à Lauzon tout ce qu’il pouvait gérer au premier tour, le blessant à coups de poing lourds et le plaquant tard. Les compétences au sol de Lauzon l’ont ramené au combat dans la seconde, mettant en place une finale décisive de cinq minutes. Bien que Varner semble avoir repris le contrôle, un doublé de puissance tardif l’a vu balayé et pris dans un triangle pour mettre fin à l’un des «combats de l’année» de 2012.

Match 6: Conor McGregor contre Nate Diaz I (# 24) contre Benson Henderson contre Donald Cerrone I (# 41)

Pour toutes les compétences et la durabilité de Nate Diaz, il n’est pas controversé de dire qu’il est facile à frapper. Contre Conor McGregor, qui venait d’amidonner Jose Aldo au menton de fer, c’était plus qu’un peu inquiétant, d’autant plus que Diaz était un remplaçant tardif du champion léger blessé Rafael Dos Anjos.

La paire a suivi le script assez fidèlement au premier tour, ce qui a également vu McGregor montrer des côtelettes de grappin inattendues en balayant son chemin sous Diaz et en faisant un peu de dégâts de la position de tête. “Notorious” a également gardé les rênes tout au long de la première moitié du deuxième tour, seulement pour que Diaz l’attrape avec une combinaison un-deux qui change la donne. Alors que Diaz continuait de parcourir les combinaisons de McGregor, McGregor a fait la grave erreur de tenter son propre démontage, initiant une séquence qui l’a laissé taper sur un étranglement à l’arrière pour un bouleversement monumental.

CONTRE.

En termes de densité de combat incroyable, il est toujours difficile de battre le WEC, ce qui a prouvé que le Japon n’avait pas le monopole des terribles combats de moindre poids. Le triumvirat Benson Henderson / Donald Cerrone / Jamie Varner a régné sur le rocher Lightweight avant l’avènement d’Anthony Pettis et a produit classique après classique, mais aucun n’est aussi mémorable que cette première rencontre de “Smooth” et “Cowboy”.

Ce combat a installé la défense de soumission d’Henderson dans les couloirs de la légende alors que Cerrone lâchait un éventail sans fin d’étranglement, de brassards, d’omoplates et de tout ce qui me venait à l’esprit. À son crédit, Henderson a obstinément continué à imposer sa lutte, à la recherche d’opportunités de terrain et de livre alors que les jambes de Cerrone tentaient de faire du mal à ses articulations et à ses artères.

Henderson est finalement reparti avec une décision controversée, commençant une trilogie qui ne se terminerait que six ans plus tard.

Match 7: Don Frye contre Yoshihiro Takayama (# 25) contre Chris Leben contre. Yoshihiro Akiyama (# 40)

Il n’y a aucune analyse technique à faire ici. C’est parce que sans échanger un mot, ces deux-là ont convenu mutuellement de saisir une seule cravate et de se frotter le visage avec la main droite jusqu’à ce que quelqu’un en ait assez. Ce fut un moment glorieux, tellement violent et viril caricatural que vous ne pouvez pas vous empêcher de vous lever et d’encourager.

Seanbaby le dit le mieux:

En quelques secondes, il s’est transformé en une combinaison sublime d’ultra violence et de slapstick. Alors qu’ils martèlent, pilonnent, se pilonnent le crâne, vous pouvez voir tous les visages dans la foule s’illuminer de joie. Hommes adultes, petites filles – ils attendaient toute leur vie ce moment parfait! Vos lésions cérébrales ne se produisent pas en vain, Frye et Takayama!

Malheureusement, Takayama a été paralysé de la nuque à un accident de catch professionnel en 2017; par conséquent, veuillez le garder dans vos pensées pendant que vous profitez de ce moment de machisme suprême.

CONTRE.

Photo de Jon Kopaloff / Zuffa LLC / Zuffa LLC via .

Chris Leben à son meilleur niveau était un bâtard si dur que même sa fameuse déclaration selon laquelle il enverrait Anderson Silva “au Japon où la compétition est plus facile” n’a pas terni son éclat. Une tête en béton, des poings en béton et sa capacité à porter tard son pouvoir en ont fait un cauchemar même pour le technicien le plus adepte.

Bien qu’il soit connu pour ses prouesses en judo, “Sexyama” était plus qu’heureux d’échanger de la chaleur, le frappant avec le “Crippler” quand il ne le jetait pas au tapis. Leben, qui avait marqué une victoire d’arrêt deux semaines auparavant, a réussi à survivre à son ennemi et à enfermer un triangle dans les secondes décroissantes du troisième pour une victoire de retour.

Match 8: Conor McGregor contre Nate Diaz 2 (# 8) contre Fedor Emelianenko contre Antonio Rodrigo Nogueira I (# 57)

Pour toutes les faiblesses de McGregor et les choses qui méritent un langage plus dur que les «faiblesses», l’homme peut s’adapter. Une approche plus patiente que lors de leur première rencontre l’a amené à marquer un knockdown après un knockdown contre Diaz dans les deux premiers tours, accumulant des dommages au corps et à la jambe de tête au fur et à mesure. Diaz, toujours aussi indomptable, a continué à avancer, et son refus d’arrêter d’avancer ou de frapper a mené à une arrivée presque en fin de troisième.

Contrairement à ce premier combat, McGregor a refusé de succomber. Il a creusé ses talons, a réengagé à son plan de match et a encaissé le quatrième tour critique. Le clinchwork de Diaz et les retraits tardifs dans le cinquième n’étaient pas suffisants pour compenser le succès précoce de l’Irlandais, résultant en une décision majoritaire pour “Notorious”.

CONTRE.

Ce fut parmi les combats les moins compétitifs de notre catégorie, mais ce fut un moment décisif dans l’histoire des poids lourds. Emelianenko, qui avait assuré sa place parmi l’élite en attaquant Heath Herring, a pris la cheville ouvrière de la division, est entré directement dans sa garde mortelle et a battu la morve toujours aimante de lui. C’était une performance virtuose, une performance que tout futur soliste devrait considérer comme un texte religieux.

Demain à la même heure, Maniacs.

Demain à la même heure, Maniacs.

Assurez-vous également de consulter nos archives de mars MMAdness – qui incluent l’intégralité du support – pour rattraper le tournoi à droite ici.