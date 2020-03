Mania March MMAdness: premier jour

PrintYourBrackets.com

Bienvenue à l’ouverture du 64e MMAdness de Mania en mars, où l’éloignement social n’est pas à la hauteur de notre désir inné de discuter.

Voici un rappel rapide des règles et du calendrier si vous en avez besoin, mais ce n’est pas si compliqué: nous avons rassemblé 64 des meilleurs combats d’arts martiaux mixtes (MMA) de tous les temps et les avons divisés en packs de quatre. Chaque jour, vous avez 24 heures pour vendre tout le monde sur les donnybrook de votre choix. Après cela, il passe au lot suivant.

Maintenant, commençons cette partie de quarantaine:

Match 1: Robbie Lawler contre Rory MacDonald 2 (# 1) contre Dennis Bermudez contre. Matt Grice (# 64)

Le favori prohibitif du tournoi a vieilli comme du bon vin. Non seulement c’était notre «combat de l’année» pour 2015, mais il a porté l’UFC 189 au sommet de nos «événements de l’année», mettant en évidence les deux KO du genou volant qui l’ont précédé sur la carte principale. Cinq ans plus tard, vous aurez encore du mal à trouver un mélange plus subtil de sens technique, de violence intense, de grain à couper le souffle et de drame.

Ce moment où Lawler cracha un jet de sang et se dirigea vers MacDonald après que le quatrième envoie encore des frissons dans la colonne vertébrale.

CONTRE.

Photo de Donald Miralle / Zuffa LLC / Zuffa LLC via .

Je ne voulais pas trop gâcher l’ensemencement, mais je devais inclure celui-ci. Bermudez et Grice ont sans doute mené la bagarre de balles la plus sous-estimée de mémoire récente, la frappant pendant 15 minutes de chaos absolu. Les faits saillants incluent Grice attraper Bermudez avec un compteur laissé si fort que tout le corps de ce dernier s’est contracté comme un tatou qui s’enroule, puis a survécu à un barrage infernal dans le troisième pour se battre jusqu’à la cloche.

Malheureusement, ce serait le dernier combat de la carrière de Grice, car il a subi un traumatisme crânien dans un accident de voiture peu de temps après (détails). Il se débrouille toujours très bien pour lui-même, cependant, enseignant les arts martiaux mixtes (MMA) à Edmonton et menant Chibwikem Onyenegecha à la victoire sur “Contender Series” en 2018, et il a laissé un sacré héritage.

Match 2: Chan Sung Jung contre Dustin Poirier (# 32) contre Wanderlei Silva contre Rampage Jackson 2 (# 33)

Photo par Josh Hedges / Zuffa LLC / Zuffa LLC via .

“La perte du coup de pied de tête du” Zombie coréen “contre George Roop aurait pu être le clou qui l’a gardé dans son cercueil. Au lieu de cela, cela a conduit à une réinvention fondamentale de son style, gardant l’avance implacable qui l’a tellement attiré par les fans tout en faisant des progrès techniques impressionnants. Quand il a rencontré Dustin Poirier en 2012, les deux hommes réalisant des séquences impressionnantes, c’était tout aussi divertissant que prévu.

Aussi cliché que soit le descripteur, ce combat avait vraiment un peu de tout, maillant le slugging attendu avec des échanges au sol à indice d’octane élevé. Poirier a survécu à l’assaut de soumission de Jung et est venu fort dans le troisième, seulement pour que Jung marque l’une des séquences club-and-sub les plus sauvages des 2010 pour remporter la victoire dans le quatrième. Ne laissez pas le sous-ensemencement vous tromper – c’était un sacré bon combat.

CONTRE.

Ignorez leur quatrième rencontre comme vous le feriez pour une suite Disney directement sur VHS et Wanderlei Silva contre Quinton “Rampage” Jackson est l’une des meilleures trilogies de MMA. Bien que tout se soit terminé de manière violente, aucun n’a été plus délicieusement brutal que leur deuxième rencontre.

La première fois que ces deux cornes ont été verrouillées en 2003, l’attaque au genou de Silva a prouvé plus que même la durabilité légendaire de Jackson ne pouvait résister. Un an plus tard, à PRIDE Shockwave 2004, Jackson a trouvé beaucoup plus de succès au début, décrochant un démontage et plus tard balançant Silva avec une main droite dure contre les cordes.

“The Ax Murderer” survivrait, cependant, et après une autre période de temps collée sur son dos, Jackson se pencha avec un crochet droit. Blessé, Jackson a relevé sa garde, seulement pour être victime de cette même fusillade de genoux, résultant en une image emblématique d’un «Rampage» sans vie pendant à moitié sur les cordes alors que Silva hurlait sa victoire.

Match 3: Fedor Emelianenko contre Mirko Filipovic (# 17) contre Jim Miller contre. Joe Lauzon (# 48)

Il est difficile d’exagérer l’ampleur de ce combat, que PRIDE n’a jamais réussi à mettre en place avant 2005. Il a opposé le Heavyweight G.O.A.T. contre l’étalement et les bagarreurs les plus meurtriers du sport pour ce qui semblait être le défi stylistique le plus difficile de la course légendaire de “The Last Emperor”.

Bien qu’elle n’ait pas vraiment livré la violence choquante dont les deux hommes étaient capables, cette bataille tactique tendue a néanmoins été à la hauteur des normes imposantes que le match a présentées et a solidifié la place de Fedor en tant que mastodonte unique en son genre.

CONTRE.

Photo par Josh Hedges / Zuffa LLC / Zuffa LLC via .

Cette liste ne serait pas complète sans un combat avec Joe Lauzon, et celui-ci était aussi attrayant que possible. Ces 15 minutes ont été marquées par des échanges de coups brutaux, des transitions au sol aussi techniques qu’agressives et des quantités de sang choquantes, exactement comme nous l’aimons.

Miller sortirait finalement vainqueur par décision unanime, et tandis que Lauzon semblait avoir égalisé le score avec un fort effort dans leur match revanche, les juges n’étaient pas d’accord. Pourtant, il ne suffisait pas de faire briller cette guerre.

Match 4: Jose Aldo contre Chad Mendes 2 (# 16) contre Dominick Cruz contre. T.J. Dillashaw (# 49)

Lorsque Jose Aldo a rencontré Chad Mendes pour la première fois, “Money” était un grinder sans intérêt qui faisait peu usage du pouvoir choquant de sa main droite. En fin de compte, “Scarface” a arrêté sa lutte avec une tache d’aide de la clôture et a éteint les lumières avec un genou. Il a eu un temps légèrement plus difficile dans le match revanche.

Mendes est entré dans leur affrontement UFC 179 avec quatre KO dans ses six victoires précédentes, et après avoir survécu à une lourde main droite après la cloche du premier tour, a donné à Aldo tout ce qu’il pouvait gérer. Chaque homme s’est blessé à plusieurs reprises, Aldo avec sa droite droite et Mendes avec un uppercut qui a sacrément près de lui a enlevé le champion de ses pieds. Lorsque la poussière retomba, chaque homme avait obtenu sa place dans le panthéon de 145 livres.

CONTRE.

Dominick Cruz et T.J. Dillashaw a mené une excellente bataille mémorable de cinq rounds sans une seule tentative de renversement ou de soumission. Les fans de Boston ont pu apprécier ce qui était, pour utiliser un autre cliché douloureux, un match d’échecs de haut niveau entre deux techniciens hautement adeptes et adaptables.

Cruz a prouvé que sa mise à pied ne lui avait pas coûté un pas car il a ébloui au début, mais Dillashaw a démontré que son ascension divisionnaire n’était pas le produit de son absence en prenant le contrôle dans la seconde moitié. Ni le stock de l’homme n’a chuté lorsque Cruz a obtenu la décision partagée, et ni les blessures éternelles de Cruz ni l’échec du test de drogue de Dillashaw n’ont suffi à ternir cette bagarre.

Demain à la même heure, Maniacs.