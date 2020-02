Manny Pacquiao signe avec l’agence Conor McGregor

Manny Pacquiao n’en a pas parlé récemment mais de l’équipe de Conor McGregor oui, ils ont montré récemment son intérêt pour un combat entre eux. Nous ne savons pas si cela se produira, mais nous savons à quel point l’argent est puissant.

Nous verrons ce qui se passera dans les prochains mois de cette année 2020 mais pour l’instant nous pouvons confirmer que Pacquiao a signé avec l’agence représentative McGregor: Paradigm Sports Management. Comme il l’a annoncé sur Twitter:

Nous sommes très heureux d’annoncer que Manny Pacquiao a signé avec PSM pour une représentation à service complet! Manny est l’un des plus grands boxeurs de tous les temps et nous sommes impatients de travailler avec Arnold, Ping et le reste de l’équipe à Manille pour maximiser sa carrière historique. 🇵🇭 #GP pic.twitter.com/lrdDCNcGrf

– Paradigm Sports Management (@ParadigmSM) 11 février 2020

“Nous sommes très heureux d’annoncer que Manny Pacquiao a signé avec PSM pour un service de représentation complet! Manny est l’un des plus grands combattants de tous les temps et nous sommes impatients de travailler avec Arnold, Ping et le reste de son équipe à Manille pour maximiser sa carrière. »

Dans une autre déclaration recueillie par MMA Fighting, le boxeur a commenté:

«Je suis fier de travailler en partenariat avec Paradigm Sports Management et je suis enthousiasmé par les opportunités qu’Audie Attar et PSM peuvent m’offrir. Une chose dont je veux que tout le monde se souvienne est de toujours penser positivement. Ne pensez jamais négativement; C’est le début de sa chute. Tout est possible“.

Il y a ceux qui en parlent maintenant un match de boxe Pacquiao vs McGregor est plus proche, mais, encore une fois, nous verrons si dans les prochains mois nous en saurons plus.