Manny Robles discute de la séparation d’Andy Ruiz Jr.: «Il n’écoute personne»

L’ancien entraîneur d’Andy Ruiz Jr, Manny Robles, révèle la raison de sa séparation de l’ancien champion unifié des poids lourds et de son camp d’entraînement désastreux.

Le combattant mexicain est monté en flèche après avoir battu Anthony Joshua par TKO au tour 7 de leur combat de juin 2019. Cependant, avec une grande renommée vient une grande responsabilité, ce que Ruiz Jr a rapidement appris. Les boxeurs se sont retrouvés 6 mois plus tard, mais les distractions des belles voitures et les soirées difficiles ont fait des ravages sur le champion. Il a été repoussé et envoyé par le combattant britannique, succombant finalement à une perte de décision unanime.

Suite à un résultat décevant, Ruiz Jr s’est séparé de son ancien entraîneur. Cependant, ce n’est pas une surprise pour Manny Robles:

“En fait, cela n’a pas été un choc pour moi. Je l’ai vu venir pendant notre deuxième camp [Anthony] Joshua combat », a-t-il déclaré dans une interview à Fight Hub TV.

“Les choses n’allaient pas bien, il ne se présentait pas au gymnase. Il l’a dit lui-même, ce n’est rien que le monde ne sache pas… il n’était pas discipliné, il n’a pas réussi à venir au gymnase et il n’a pas réussi à y participer. »

“Après le combat, évidemment, je n’ai eu aucun contact avec lui pendant un petit moment. Je lui ai envoyé quelques messages, j’ai répondu une fois si je ne me trompe pas, je viens de perdre le contact avec lui. Puis tout d’un coup, je reçois un appel téléphonique du père, voulant me rencontrer. [He] est venu au gymnase, nous nous sommes assis, nous avons parlé, il m’a annoncé la nouvelle mais je l’ai vu venir. »

Suite à la récente perte d’Andy Ruiz Jr, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles le promoteur de boxe Al Haymon a conseillé à Andy Ruiz Jr de se séparer de l’entraîneur de boxe, mais Robles a été informé par une source fiable que ce n’était pas le cas. Il pense que le camp d’Andy Ruiz Jr a déclaré que “une solution de facilité”:

“Il n’écoute pas, Andy n’écoute pas. Andy n’écoute personne. Il n’écoute pas son père, il n’écoute personne. Donc je le prends, c’est juste plus facile de me retirer de ma position. Il est plus facile de me blâmer que de prendre évidemment le blâme lui-même.

«Andy est un homme formidable, c’est un grand combattant, mais il doit apprendre à se tenir responsable. Il doit apprendre et se regarder dans le miroir et dire «hé écoute, je dois changer», car il est facile de pointer du doigt. Il est facile de retirer des gens et de dire “c’est sa faute, c’est sa faute”. Non. C’est votre faute. Prenez le blâme et grandissez. »

Malgré leur divorce d’entraînement, Robles n’a pas d’animosité envers le boxeur et pense qu’il a tout ce qu’il faut pour être à nouveau champion du monde, attribuant au combattant le statut de «spécial»:

“Nan, je suis cool! Je travaille dans ce domaine depuis si longtemps que vous devez avoir une peau épaisse », a-t-il déclaré. «Je dois juste pouvoir tourner une page et attendre d’autres choses avec impatience.»

