Marc Goddard défend Kamaru Usman contre l’arrêt de Colby Covington

L’arbitre du MMA, Marc Goddard, a parlé publiquement pour la première fois de l’arrêt controversé du combat Kamaru Usman contre Colby Covington à l’UFC 245.

Goddard a arrêté le combat pour le titre des poids welters avec seulement 50 secondes restantes au cinquième tour dans ce qui était jusqu’au point de l’arrêt, un combat très serré. Avant le tour final, un juge avait le combat à égalité 38-38 tandis que les deux autres juges l’avaient 39-37 pour Usman et 39-37 pour Covington, qui estimait que le combat avait été arrêté tôt.

Covington n’était pas satisfait de l’arrêt à l’époque et il a exprimé plus de dégoût envers Goddard dans de récentes interviews, affirmant que l’arbitre «craint son travail». Goddard n’a pas beaucoup parlé publiquement de l’arrêt, mais maintenant il a rompu son silence. Dans une interview avec Dan Hardy, Goddard s’est défendu et a expliqué pourquoi il avait arrêté le combat. Découvrez-le ci-dessous (h / t MMAjunkie.com).

«Ce fut un combat difficile. Je sais que je l’ai géré sur l’argent, à un T. Je vois les choses se dérouler, et je vois Colby reposé deux fois rapidement, plus 24 minutes de va-et-vient avant cela. Il y a donc beaucoup de dégâts subis. Puis je le vois descendre, et évidemment il reste dans cette position de tortue commencée sur le double, puis tirant ses mains en arrière. C’est là que tout se rétrécira pour moi. Je suis maintenant fermement mis à l’honneur. J’ai une décision à prendre et j’essaie de l’évaluer. Je dois évaluer cela, en temps réel, avec tout ce que j’ai vu, etc. », a déclaré Goddard.

«Je regarde Colby, puis je vois les dégâts qu’il a subis, les deux renversements, etc. Quand tu es face cachée, quand je ne peux pas te voir, je ne peux pas te lire. Donc j’essaie maintenant de calculer dans mon esprit: «Êtes-vous là, ou n’êtes-vous pas?», A poursuivi Goddard.

«Aurais-je pu laisser ce combat se poursuivre? Ouais. Aurais-je pu prendre du recul et laisser aller? Ouais. Aurais-je dû le laisser? Et c’est le récit ici. Dois-je l’avoir? Et c’est ce que je dis lorsque j’évalue ce qui s’est passé, que j’évalue la position dans laquelle il se trouve. Deux renversements et il est frappé. “

