Marc Goddard défend l’arrêt de Colby Covington dans le combat contre Kamaru Usman

L’arbitre Marc Goddard est catégorique: il a géré son arbitrage de l’événement principal de l’UFC 245 de la meilleure façon possible.

Ce fut un combat de va-et-vient entre le champion des poids mi-moyens de l’UFC Kamaru Usman et Colby Covington, mais aussi qui a impliqué de nombreux coups bas et des coups d’œil, faisant de Goddard un homme occupé la nuit.

L’horloge tournant, Usman lâcha Covington deux fois et Goddard décida qu’il en avait assez vu. Un Covington furieux se leva tout de suite, faisant exploser Goddard pour l’arrêt précoce. Il a visé sa profession et n’a pas hésité à critiquer les décisions de l’arbitre vétéran dans le combat.

Mais Goddard s’en tient à son arrêt du combat. S’adressant à Dan Hardy sur “Listen !,” Goddard a expliqué pourquoi il pensait que c’était la bonne décision d’intervenir, bien qu’il reste moins d’une minute dans le combat pour le championnat.

«(Ce fut) un combat difficile. Je sais que je l’ai géré sur l’argent, à un T », a déclaré Goddard. “Je vois les choses se dérouler, et je vois Colby poser deux fois rapidement – plus 24 minutes de va-et-vient avant cela. Il y a donc beaucoup de dégâts subis. Puis je le vois descendre, et évidemment il reste dans cette position de tortue commencée sur le double, puis tirant ses mains en arrière. C’est là que tout se rétrécira pour moi. Je suis maintenant fermement mis à l’honneur. J’ai une décision à prendre et j’essaie de l’évaluer. Je dois évaluer cela, en temps réel, avec tout ce que j’ai vu, etc. »

Avant le cinquième tour, un juge avait Usman, un Covington et le troisième juge avait égalité à deux tours par pièce, ce qui rend le cinquième tour pivot.

Mais Goddard a déclaré que la sécurité des combattants passe avant tout, et s’il avait laissé le combat continuer, il aurait probablement reçu de sévères critiques si Covington avait été assommé à froid ou avait subi des dommages supplémentaires inutiles.

Il a reçu des critiques une semaine plus tard, alors que beaucoup pensaient qu’il avait laissé Frankie Edgar subir trop de dégâts lors de sa défaite au premier tour contre TKO contre Chan Sung Jung à l’UFC sur ESPN + 23. La différence était, selon Goddard, qu’Edgar n’avait pas seulement traversé 24 minutes d’un brûleur de grange.

“Je regarde Colby, puis je vois les dégâts qu’il a subis, les deux renversements, etc.”, a déclaré Goddard. “Quand tu es face cachée, quand je ne peux pas te voir, je ne peux pas te lire. C’est difficile pour moi de… ça exaspère encore plus. J’essaie maintenant de calculer dans mon esprit: “Êtes-vous là, (ou) n’est-ce pas?”

«Aurais-je pu laisser ce combat se poursuivre? Ouais. Aurais-je pu prendre du recul et laisser aller? Ouais. Aurais-je dû le laisser? Et c’est le récit ici. Dois-je l’avoir? Et c’est le point que je soulève lorsque j’évalue ce qui s’est passé, en évaluant la position dans laquelle il se trouve: deux renversements, (et) il est frappé. “

.