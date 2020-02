Marc Goddard rompt le silence sur Colby Covington, dit qu’il a reçu des menaces de mort après l’UFC 245

L’arbitre vétéran Marc Goddard a choisi de garder le silence lorsque l’ancien champion par intérim de l’UFC, Colby Covington, l’a attaqué, même après deux semaines de violences «incalculables» du public.

Goddard a déclaré que la réponse de Covington à sa performance dans le combat pour le titre de l’UFC 245 contre le champion Kamaru Usman était “totalement et totalement inappropriée, abusive” et “menaçante”. En conséquence, a-t-il dit, il a reçu des menaces de mort et des accusations selon lesquelles il avait un intérêt financier dans le combat. Mais il a résisté à l’impulsion de répondre, estimant que les dommages causés à sa carrière d’officier seraient plus importants que la satisfaction de se défendre.

“Imaginez si un fonctionnaire avait fait cela”, a-t-il déclaré. “Ça fait 20 ans de ma vie dans les égouts. Je ne travaillerais plus jamais. Telle est la vie. “

Plus de deux mois après le combat très disputé, Goddard a rompu son silence sur les conséquences controversées dans une interview avec le commentateur de l’UFC Dan Hardy, avec qui il co-anime le “LISTEN!” podcast vidéo. L’arbitre a défendu sa décision d’arrêter le combat au cinquième tour et a dit qu’il “l’a géré sur l’argent, à un” T. “”

Covington a accusé Goddard de lui avoir volé un combat loyal et a qualifié la rencontre de «fixe». Il a dit que Goddard a permis à Usman de prétendre qu’il avait été victime d’une faute à l’aine et n’a pas appelé plusieurs coups illégaux à l’arrière de la tête au cinquième tour.

Avant la fin du combat, Goddard a déclaré que Covington avait chanté un air différent. Il a déclaré lors d’une réunion standard avant le combat dans les coulisses, Covington l’a remercié et a ajouté: “Je suis heureux que vous soyez mon arbitre.”

Goddard a également déclaré avoir expliqué à Covington pourquoi il arrêterait un combat.

“L’un des coups de départ que je dirai toujours à un combattant, peu importe qui c’est, je dis:” Si vous êtes blessé, si je pense que vous êtes en danger dans un combat, j’ai besoin que vous fassiez une chose : Montre-moi que tu es toujours là », a-t-il dit.

Arbitre Marc Goddard





Photo de Chris Unger / Zuffa LLC / Zuffa LLC via .

Après quatre rounds de va-et-vient que Goddard a qualifié de “brillant” et “incontestablement difficile” à arbitrer, il ne voulait pas que la “guerre” prenne fin. Mais lorsque l’élan s’est tourné vers Usman au cinquième et dernier tour, il n’a pas pu ignorer ce qui se passait en ce moment.

“Ce combat a duré 24 minutes”, a-t-il déclaré. «(Covington) était battu et battu. Un juge avait 2-2. C’était un combat compétitif. Ces quatre premiers tours étaient compétitifs, et le cinquième tour a commencé compétitif.

»Ensuite, Kamaru a commencé à prendre le dessus, puis il l’a piqué plusieurs fois, puis il y a eu le premier renversement, puis le deuxième renversement. Tout cela me préoccupe en temps réel. Je connais l’horloge. Je ne veux pas arrêter le combat. Je veux que ce combat tienne la distance. Vous avez eu 24 minutes de guerre pour le prix le plus élevé dans le sport de deux athlètes de la ligne A. Qu’est-ce à ne pas respecter? Que ne faut-il pas comprendre? Mais je vois les choses se dérouler, et je vois Colby se faire réprimer deux fois dans un ordre rapide. De plus, 24 minutes de va-et-vient avant cela, donc il y a beaucoup de dégâts subis.

“Ensuite, je le vois descendre, et il reste dans cette position de tortue – (il) a commencé le (démontage à double jambe), puis il tire ses mains en arrière. C’est là que tout se rétrécira pour moi. Je suis maintenant fermement mis à l’honneur. J’ai une décision à prendre et j’essaie de l’évaluer. Je dois évaluer ce temps réel, couplé à tout ce que j’ai vu. Les gens parlent de l’arrière de la tête. Ils n’ont pas la moindre idée de ce qu’est l’arrière de la tête. Pas un indice. Je ne vais même pas y aller. Parce que ce que vous pensez être l’arrière de la tête n’est pas l’arrière de la tête. »

Goddard a déclaré qu’il avait failli arrêter le combat à deux reprises après qu’Usman ait mis Covington à terre. Mais l’ancien champion par intérim a fait un effort pour montrer qu’il était toujours dans le combat.

“Je sais qu’il est blessé”, a déclaré Goddard. “Je sais qu’il n’est pas sorti; il est blessé, c’est pourquoi vous voyez quand il est renversé, je cours, je le vois réagir, je recule. Le deuxième renversement, vous fermez la distance, il réagit, je recule. Puis les tirs commencent à arriver. C’est là que les choses se rétrécissent pour moi. Je dois faire un choix, d’une manière ou d’une autre.

«Aurais-je pu laisser ce combat se poursuivre? Ouais. Aurais-je pu prendre du recul et laisser aller? Ouais. Aurais-je dû le laisser? Et c’est le récit ici. Dois-je l’avoir? Et c’est ce que je dis lorsque j’évalue ce qui s’est passé, j’évalue la position dans laquelle il se trouve, les deux renversements (et) il est frappé. Je ne veux pas le quitter. Ma détente est tirée.

“Mon travail est de vous protéger, et peu importe que vous vous leviez et me disiez que vous allez bien à ce stade, c’est fini.”

Goddard compare l’arrêt à un combat léger et lourd entre Jim Crute et Sam Alvey, où Alvey a été secoué et abattu pour un démontage avant l’arrêt. Alvey a donné un coup de pouce, mais cela ne faisait jamais partie de ses conditions pour arrêter le combat, a-t-il déclaré. Le mouvement et la défense intelligente ont toujours été son exigence.

Covington appelle à une revanche immédiate avec Usman et continue de viser une variété de cibles à la suite de sa défaite. Il a récemment déclaré au podcast «Tout dépend de qui vous connaissez» qu’il avait été intoxiqué par un repas préparé par la société de nutrition de l’UFC et n’était pas en parfait état pour jouer.

Goddard ne gagnera peut-être pas une guerre de mots avec Covington. Mais il veut que les gens sachent où il en est – et qu’il n’apprécie pas les trolls.

“Apparemment, quand un arbitre veut parler, quand un arbitre veut améliorer les choses, vous voulez être célèbre et vous voulez la caméra, donc je ne peux pas gagner de toute façon”, a-t-il déclaré. “Et vous savez, les gens vont sur l’arbitre, comme,” Il s’interrompt dans le combat. “Ouais, parce que c’est mon boulot de merde, idiot.”