Marcin Tybura prêt à remonter dans le classement après l’UFC Norfolk

NORFOLK, Virginie – Marcin Tybura a battu Serghei Spivac avec une décision unanime samedi sur la carte préliminaire à l’UFC sur ESPN + 27 à Norfolk, Virginie.

Jetez un œil à l’intérieur du combat avec Tybura, qui avait été sur une diapositive de deux combats et avait abandonné quatre de ses cinq derniers matchs.

Résultat: Marcin Tybura bat. Serghei Spivac par décision unanime (30-27, 30-27, 29-28)

Enregistrements mis à jour: Tybura (18-6 MMA, 5-5 UFC), Spivac (10-2 MMA, 1-2 UFC)

Statistique clé: Tybura a remporté le match marquant 60-40 et a décroché deux éliminations.

Tybura au moment clé du combat

«Le plan à venir était bon. C’est essentiellement ce qui s’est passé. Je voulais éviter plus de coups de poing et j’en ai peut-être reçu trop au début. Ce fut un démarrage lent, mais j’ai ensuite commencé à réagir correctement. »

Tybura à claquer son patin

«(Ça) fait du bien de gagner à nouveau. J’ai travaillé très dur au cours des deux derniers mois pour cela, donc je suis heureux de remporter une victoire – surtout après mes deux derniers combats. J’avais vraiment besoin de ça, donc je suis heureux. Il y avait beaucoup de pression sur moi et j’espérais le finir, mais je vais le supporter. “

Tybura sur ce qu’il veut ensuite

«Il y a certainement des choses sur lesquelles je dois travailler, mais j’ai un super nouveau camp à Syndicate et j’ai hâte de m’améliorer. Je veux revenir là où j’étais avant dans le classement et refaire une course. »

Pour en savoir plus sur Tybura, regardez la vidéo de l’interview complète post-combat ci-dessus.

