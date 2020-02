Marcos Rogerio de Lima prévoit une violente liaison avec Ben Sosoli

Marcos Rogerio de Lima attend un brûleur de grange contre Ben Sosoli.

Rogerio de Lima (16-6-1 MMA, 5-4 UFC) affronte Sosoli (7-2-1 MMA, 0-0-1 UFC) – un visage familier pour son camp, l’American Top Team – à l’UFC ce week-end sur ESPN + 26, qui a lieu samedi (dimanche localement) à Auckland, Nouvelle-Zélande.

Propriétaire de 11 KO sur son CV, Rogerio de Lima voit ce match se jouer principalement sur les pieds.

“Ben Sosoli est jeune mais aussi très dur”, a déclaré Rogerio de Lima au MMA Junkie. «Il vient de frapper, comme moi. C’est un bon boxeur. Il se bat bien aux pieds. C’est aussi l’un de mes attributs. Il a déjà affronté deux de mes partenaires d’entraînement à l’American Top Team – Greg Hardy et Juan Espino.

«Sans aucun doute, ce sera une affaire frappante. Je suis un peu plus grand, un peu plus léger et plus rapide que lui. Je prévois un grand combat à trois tours très actif et très violent. Les fans seront les vrais gagnants de ce match. »

Après avoir perdu du poids lors de compétitions consécutives à 205 livres, Rogerio de Lima a décidé de revenir au poids lourd. Il est allé 1-1 dans la division depuis, remportant une victoire sur Adam Wieczorek à l’UFC 230 en 2018, mais a ensuite subi une perte de soumission à Stefan Struve à l’UFC sur ESPN + 3 en février 2019.

Ayant déjà concouru à des poids lourds à plusieurs reprises au cours de sa carrière, “Pezao” pense que la division des poids lourds de l’UFC est meilleure qu’elle ne l’a jamais été.

“Je ne pense pas beaucoup à ce qui se passe après ce combat”, a déclaré Rogerio de Lima. «Je me concentre sur l’obtention de cette victoire en premier. Je sors d’une blessure. C’est très important pour moi d’obtenir cette victoire. J’ai combattu pour la dernière fois contre Steven Struve. C’était il y a exactement un an. Je veux une bonne victoire. Plus récemment, la classe des poids lourds UFC s’est beaucoup améliorée. La qualité des combattants est bien meilleure. C’est là que je veux être champion. “

Il se rend en territoire ennemi pour affronter Sosoli, vétéran de la «Série des prétendants de Dana White», mais le Brésilien de 34 ans n’est pas déconcerté. Après un an sur la touche en raison d’une blessure au genou, il est prêt à battre son record de victoires et de pertes incohérent et à courir dans la division des poids lourds.

“Avoir les fans enracinés pour ou contre vous – cela n’a pas d’importance de toute façon”, a déclaré Rogerio de Lima. «Une fois la cage fermée, il n’y a que deux gars là-bas, également déterminés à remporter la victoire. Cela n’affecte pas ma motivation. Je suis motivé par l’histoire. Je veux que les gens se souviennent de mon nom.

«C’est mon retour. Ce sera très mémorable. Après ce samedi, les gens comprendront vraiment pourquoi je suis sur la liste des poids lourds de l’UFC. “

