Maria Ribeiro à la hauteur du surnom de «Wonder Woman», aide à arrêter le clignotant présumé

Dimanche, la «Wonder Woman» brésilienne a arrêté un criminel dans sa ville natale.

La brave paille CF Maria Ribeiro, surnommée d’après le super-héros fictif, quittait la maison avec sa belle-sœur et une amie à Sinop, Mato Grosso, Brésil, pour acheter des produits d’épicerie sur un marché local dimanche lorsqu’un homme s’est exposé à eux le la rue.

“J’ai quitté la maison et j’étais sur le point d’entrer dans la voiture, (et) ce type sur un vélo s’est exposé”, a déclaré Ribeiro à MMA Fighting. «Un million de choses m’ont traversé l’esprit en 10 secondes. Nous avions tout le temps trois enfants qui jouaient dans la cour avant; mon frère va travailler et il n’y a que des femmes et des enfants de 3 et 4 ans à la maison tous les jours. Imaginez ce qui se passe si ce gars se présente? “

Ribeiro et les deux femmes sont entrées dans la voiture et ont poursuivi l’homme sur plusieurs pâtés de maisons avant de les rattraper.

«J’ai sauté de la voiture et j’ai commencé à courir pieds nus après lui», a-t-elle déclaré. «Il a commencé à crier qu’il était innocent, qu’il n’avait rien fait, qu’il essayait de prendre un morceau de viande de son short. Je l’ai giflé, je l’ai frappé, je l’ai abattu. Mes amis m’ont retenu quand il a été ensanglanté sur le sol, alors nous avons appelé la police et il a été arrêté. »

L’homme a fait une déclaration à la police dimanche; il a été libéré plus tard le même jour parce que les autorités ne peuvent pas détenir des personnes au poste pendant plus de 24 heures, a déclaré lundi à MMA Fighting un officier de police de Sinop. L’affaire a été transmise au poste de police pour femmes.

Le combattant 5-3 MMA espérait faire son retour dans la cage du Brave CF vers avril et mai avant que la pandémie de coronavirus n’oblige à l’annulation de tous les événements. Elle est retournée dans sa ville natale après la fermeture de CM System à Curitiba, au Brésil.

Après l’incident, Ribeiro a déclaré qu’elle avait de nouveau pris les choses en main. Elle a découvert où l’homme vit et a parlé à des voisins, qui l’ont décrit comme une personne «bizarre».

“Cela m’a énervé”, a déclaré Ribeiro. «Nous voyons le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui et le nombre de cas de viol en cours. Nous savons que cela arrive tous les jours, donc je ne pourrais pas dormir la nuit si je ne l’avais pas poursuivi. Il a probablement vu trois femmes et pensait qu’elles étaient impuissantes. »