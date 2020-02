Mario Bautista défonce Miles Johns avec un genou volant

Mario Bautista a certainement fait une déclaration samedi soir.

Le combattant de 26 ans a marqué un KO au genou volant sur la carte préliminaire de l’UFC 247, qui a été enregistré au Toyota Center de Houston. Bautista (8-1 MMA, 2-1 Ufc) a stoppé Miles Johns à 1:41 de la deuxième ronde. Il a donné à Johns sa première défaite professionnelle.

Avec cette victoire, Bautista est maintenant sur une séquence de deux victoires consécutives, rebondissant de sa seule défaite au meilleur concurrent Cory Sandhagen. La victoire sur Johns a marqué le premier combat de Bautista en 2020.

Ci-dessous, vous pouvez voir la dernière victoire KO de Bautista:

Le Blue Corner est l’espace blog de MMA Junkie. Nous ne prenons pas cela trop au sérieux, et vous non plus. Si vous venez vous plaindre que quelque chose que vous lisez ici n’est pas une nouvelle percutante, attendez-vous à ce que la phrase précédente soit répétée dans TOUS LES MAJUSCULES.

.