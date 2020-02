Mario Bautista dit que Miles Johns a montré des «insécurités»

HOUSTON – Mario Bautista a eu une nouvelle expérience lors de sa confrontation avec Miles Johns avant l’UFC 247.

Pour la première fois de sa carrière, Bautista (7-1 MMA, 1-1 UFC) avait un adversaire lui parler un peu de poubelle alors que la paire était en face de lui lors de la journée des médias de jeudi. Il a dit que Johns (10-0 MMA, 1-0 UFC) a tenté de prendre une photo de sa réduction de poids.

“Il a dit que j’avais l’air épuisé, mais ce n’est pas mon premier rodéo”, a déclaré Bautista au MMA Junkie. “C’est le meilleur que j’aie jamais ressenti, alors nous verrons si j’ai l’air épuisé samedi soir.”

Malgré les commentaires lors de la mise au jeu, Bautista ne prend pas les choses en main et a déclaré qu’il attendait un brûleur de grange le soir du combat.

“Il a dit certaines choses, je pense qu’il essaie de pénétrer dans ma tête et je pense que cela montre de l’insécurité en vous-même”, a déclaré Bautista. “C’est la première fois que quelqu’un me dit quelque chose, donc je pense que j’ai bien lu sur lui et je pense que ça va être un très bon combat.”

L’UFC 247 aura lieu samedi au Toyota Center de Houston. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +

