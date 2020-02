Mario Bautista le type d’adversaire que je voulais

HOUSTON – Miles Johns est vigilant quant à l’évaluation de la concurrence dans la division des poids coq UFC.

Par exemple, lorsque le nom de Mario Bautista, adversaire de l’UFC 247, a glissé sur son bureau, Johns (10-0 MMA, 1-0 UFC) prétend qu’il savait exactement dans quoi il s’embarquait. Dans une interview avec MMA Junkie mercredi, Johns a révélé que Bautista (7-1 MMA, 1-1 UFC) figurait en fait sur sa courte liste de combattants qu’il voulait affronter lors de sa deuxième sortie à l’UFC.

“J’ai en fait dit à quelques personnes que c’était le combat que je voulais après avoir vu son fils Jin (Soo) se battre”, a déclaré Johns. “Il a eu un excellent combat – un” combat de la nuit “. C’est un combattant vraiment passionnant et il prend le combat partout. C’est le type de combat que je veux. Je veux faire connaître mon nom. Je veux combattre les meilleurs gars et les futurs espoirs, donc quand j’arrive dans les premiers rangs, je suis prêt et préparé. J’étais content d’avoir ce match. »

À l’UFC sur ESPN + 16 en septembre, Johns a fait ses débuts promotionnels contre son collègue débutant invaincu Cole Smith. Le combat a été étroitement contesté et est allé aux tableaux de bord des juges, mais Johns a reçu le signe de tête. Maintenant, avec un combat UFC à son actif, Johns sent qu’un poids a été retiré de ses épaules.

«Ça fait du bien», a déclaré Johns. «Je me sens beaucoup plus détendue cette fois. Le fait qu’il soit dans l’UFC n’est pas vraiment dans ma tête. Cela ressemble à un autre combat. Je me sens beaucoup plus expérimenté après un combat. C’est bon. Je pense que c’est tout. Je pense que c’est mental et physique. “

Quant au combat samedi, Johns vise une performance dominante. Cependant, en tenant compte de la ténacité de son adversaire, Johns ne sera pas surpris si Bautista accroche dur.

«Bien sûr, je veux obtenir une« performance de la nuit », a déclaré Johns. «C’est toujours un objectif et je vois des trous dans son jeu, mais j’ai tout simplement adoré son courage. J’adore la façon dont il a juste essayé de prendre le combat de Jin (Soo) Son. Comme je l’ai dit, je vois des trous dans son jeu et je vais exposer ces trous. Je cherche un bon combat. “

L’UFC 247 a lieu samedi au Toyota Center de Houston. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

