Mariusz Pudzianowski contre Quentin Domingos en tête de la KSW 53 en Pologne

Strongman devenu artiste martial mixte Mariusz Pudzianowski fera son retour à l’action le 21 mars quand il fera la une des KSW 53 dans une lutte contre le nouveau venu promotionnel Quentin “Ruskov” Domingos.

L’événement principal a été confirmé lundi par les responsables de la KSW au MMA Fighting.

L’ancien «homme le plus fort du monde», âgé de 43 ans, a fait du MMA son entreprise pendant un peu plus de dix ans, tout en devenant l’une des plus grandes stars de son pays natal, la Pologne.

Pudzianowski a affronté une longue liste d’adversaires coriaces au fil des ans, notamment l’ancien champion des poids lourds de l’UFC, Tim Sylvia, James Thompson, Sean McCorkle et Rolles Gracie.

Plus récemment, il a remporté une victoire par TKO contre Erko Jun à KSW 51 en novembre dernier et maintenant il cherchera à s’appuyer sur cette victoire alors qu’il prépare son retour en mars.

Quant à Domingos, le poids lourd de 6 pieds 3 pouces entre dans la lutte avec un dossier de 5-1 incluant quatre arrêts sur son CV. Il a également déjà participé au kickboxing GLORY et fera ses débuts en KSW dans le cadre de l’événement principal en mars.

Pudzianowski vs Domingos sera le titre de KSW 53 avec plusieurs combats déjà annoncés pour la prochaine carte à l’Atlas Arena de Lodz, en Pologne.