Mariya Agapova, vedette de l’Invicta FC, signe avec l’UFC

Les choses s’améliorent pour Mariya Agapova.

Un mois après qu’un accident d’auto-piéton a forcé Agapova à se retirer d’un combat prévu de l’Invicta FC contre Daiana Torquato, la masselotte de 22 ans a annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle avait signé un contrat pour participer à l’UFC.

“Merci à mes coéquipiers”, a écrit Agapova. «Vous n’avez aucune idée de ce que vous représentez pour moi! Il y a un an, je vous ai regardé depuis l’écran du téléviseur. Et je me suis promis de devenir aussi fort que toi. Et maintenant, nous sommes une équipe. Et tu m’as aidé tout le temps sur mon chemin dur.

“Et maintenant je suis un combattant de l’UFC comme vous.”

Agapova a concouru à deux reprises pour Invicta après avoir échoué à obtenir un contrat sur la série Contender de Dana White en juillet dernier. Elle a battu Alexa Conners par soumission au premier tour à Invicta FC: Phoenix Rising Series 2, puis Marilia Santos par TKO au premier tour à Invicta FC 37.

Le record pro du Kazakhstan est de 8-1, avec son seul revers une perte de décision unanime contre Tracy Cortez sur la série Contender. Agapova n’a pas précisé dans quelle division elle concourrait, mais elle a passé toute sa carrière dans la catégorie des 125 livres jusqu’à présent.

Lisez la déclaration complète d’Agapova ci-dessous:

Les rêves deviennent réalité. Ceci est une traduction d’un de mes tatouages. Je l’ai toujours su et ressenti. Aujourd’hui, il s’est passé quelque chose que j’y ai passé toute ma vie. Merci Shannon @shanknapp de m’avoir donné la chance de me montrer dans @invictafc. Merci à mes coéquipiers. Tu n’as aucune idée de ce que tu représentes pour moi! Il y a un an, je vous ai regardé depuis l’écran du téléviseur. Et je me suis promis de devenir aussi fort que toi. Et maintenant, nous sommes une équipe. Et tu m’as aidé tout le temps sur mon chemin dur. Et maintenant je suis un combattant UFC comme toi. Merci à mes meilleurs managers du monde @alexdavismma @alexeyzhernakov @ alexandrromashov13 pour leur travail bien coordonné. Et aidez-moi dans chaque mauvaise situation. Merci à mes entraîneurs qui ont mis beaucoup d’efforts et de travail en moi @rinat_bahitovich @deoliveira_coach @kingmofh @macarraodossantos @katelkubis @evertonvvoliveira @ rocco.fabricio Merci à tous! Les gars du gymnase cette année sont devenus ma famille. Je venais ici tous les jours, même quand il me semblait que tout était fini et que mon rêve ne se réalisait jamais. Je me réveillais tous les jours et regardais l’inscription sur la feuille que je combattrais à l’UFC en 2020. Et je suis allé à ATT. Des combattants du monde entier, de différents États, s’y entraînent. Et nous n’avons personne ici mais les uns les autres. Nous sommes vraiment une grande famille. Et je suis incroyablement heureux qu’il y ait tant de gens incroyables autour de moi et que je fasse partie d’une grande famille. Dans une famille, vous êtes né, et une famille que vous trouvez (c) @ brian666werner je vais bientôt écrire un livre les gars. Et maintenant, ce livre a une fin heureuse! Et merci à mes beaux followers, mes soleils pour votre aide, vos dons et votre soutien! Tu étais mon rayon de lumière dans les mauvais moments! Grâce à votre aide, j’ai payé la maison, acheté de la nourriture et n’ai pas abandonné. Parce que vous m’avez tous soutenu! Mes gars! Merci pour tout. Dans quelques mois, je serai en mesure d’envoyer à chacun d’entre vous un cadeau de remerciement. Merci à tous mes amis de m’avoir soutenu! Et pendant tout ce temps, j’ai compris une chose: toutes les personnes qui vous embrassent ne sont pas vos amis. Et pas tous ceux qui vous battent – vos ennemis. @amandaufcribas @amanda_leoa @joannajedrzejczyk @maryna_moroz_ufc @markaomaluko @valerieloureda

