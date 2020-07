Mark Henry a raccroché sur Vince McMahon et a raté de peu son tir de la WWE

Peu dans le monde de la lutte sont aussi respectés et vénérés que Mark Henry. L’homme le plus fort du monde fait partie de l’entreprise depuis des décennies et lui a construit un héritage durable. C’est aussi un gars formidable dans les coulisses, ce qui l’a certainement beaucoup aidé.

Avant d’arriver à la WWE, Henry était quelqu’un de accompli, ayant représenté les États-Unis aux Jeux olympiques. Dans la dernière édition de The Broken Skull Sessions avec Stone Cold Steve Austin, Henry a parlé de ses premières interactions avec Vince McMahon afin de signer avec la société.

Henry a rappelé une histoire drôle sur la façon dont il pensait qu’un de ses amis lui faisait une farce quand il a reçu un appel de Vince McMahon. Henry raccrocha le président avec incrédulité et s’éloigna jusqu’à ce qu’il reçoive un autre appel et se rende compte que l’appel n’était pas une blague et qu’il avait presque raté la chance de sa vie.

De la même manière, il a déclaré que McMahon ne craignait pas d’être raccroché et a plutôt demandé à Henry de prendre un vol pour le Connecticut pour une réunion d’affaires.

Mark Henry pensait que c’était une blague de l’appel de ses amis Vince

Mark Henry a raconté que Vince avait appelé Terry Todd pour obtenir son numéro, puis le président l’a appelé à son centre de formation. À l’époque, l’homme le plus fort du monde était toujours un grand fan de lutte. Lui et ses 6 autres compagnons ont regardé le combat lundi soir. Puis quelqu’un est venu vers lui et lui a dit: «Mark, tu as un appel téléphonique.» À ce moment-là, il est sorti dans le couloir où il y avait des téléphones communautaires. Puis il a entendu la voix de Vince et a dit: « Vince McMahon parlant, comment vous sentez-vous? », Incrédule, Henry a répondu: « Ok, Wes » pensant qu’il était l’un de ses amis et a raccroché.

Peu de temps après, ils ont rappelé Mark et lui ont dit que ce serait une bonne idée de répondre au téléphone, car il était le vrai Vince. De nouveau, Henry sortit dans le couloir et sachant qu’il avait fait une erreur, il tremblait et avait peur de répondre au téléphone. Il s’est ensuite excusé auprès du président, expliquant qu’il pensait qu’il était un ami. VInce a dit que cela n’avait pas d’importance et qu’elle voulait le rencontrer parce qu’elle savait qu’il était un grand fan de lutte, il a donc demandé à prendre un vol pour les bureaux de la WWE.

Mark a ensuite fait le voyage et a rencontré Undertaker, Yokozuna et de nombreuses légendes, et le reste a également dit que c’est de l’histoire, car il a signé un accord avec l’entreprise et a connu une carrière que seuls quelques-uns réalisent. Aujourd’hui, il est membre du Hall of Fame et reste très fidèle à World Wrestling Entertainment.

