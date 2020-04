Mark Hunt a besoin de six combats supplémentaires pour payer le procès de l’UFC, détruit Dana White, le petit larron voleur

Le mois dernier, le favori des fans de MMA et de kickboxing, Mark Hunt, a eu 46 ans, mais au lieu de passer ses années au crépuscule sur une plage de Nouvelle-Zélande, le “Super Samoan” se prépare à six combats supplémentaires pour clore sa riche carrière dans les sports de combat.

Non pas parce que Hunt a du mal à dire au revoir au jeu de combat, mais plutôt parce qu’il a besoin d’argent supplémentaire pour payer son dernier procès contre l’UFC. Hunt espère que ses efforts aideront à nettoyer le sport du MMA tout en protégeant les combattants des «voleurs» comme Dana White.

“À la fin de la journée, il est juste un grub”, a déclaré Hunt à Duello Channel (via MMA Junkie). “C’est un petit larve voleur. C’est tout ce qu’il est. Beaucoup de combattants ont peur d’en parler. Vous êtes en fait des combattants non seulement dans l’Octogone, mais partout. Faire en sorte que des gars comme celui-ci viennent embrasser ces gars (explétifs) comme Dana White, c’est une blague. C’est juste une blague. C’est un idiot.”

Hunt (13-14-1, 1 NC) s’est séparé de l’UFC à la suite d’une défaite sans inspiration de Justin Willis à l’UFC Fight Night 142 à la fin de 2018, sa troisième défaite d’affilée dans un effondrement 1-4 terrible remontant à son concours Brock Lesnar environ quatre ans en arrière.

Ce qui a contribué à stimuler un autre procès.

“Je parle d’un combat de boxe avec certaines personnes maintenant, mais je veux me battre encore six fois”, a déclaré Hunt. «Je veux terminer ma carrière, mais je dois payer pour ce procès contre l’UFC. Je dois finir ça. Je veux me battre encore six fois et en être satisfait. »

Comme l’homme l’a dit … pas de regrets.