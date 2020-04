Mark Hunt au milieu d’un nouveau procès UFC, sonne sur Dana White

Mark Hunt dit que ses combats juridiques avec l’UFC ne sont pas terminés.

Selon l’ancien poids lourd Hunt de l’UFC (13-14-1), il est en train d’organiser un autre procès contre son ancien employeur. En tant que partisan de la Muhammad Ali Boxing Reform Act, un ensemble de réglementations fédérales qui s’appliquent au sport de la boxe, Hunt s’efforce de mettre en œuvre une législation similaire dans le MMA.

“Les choses changeront lorsque vous introduirez l’Ali Act”, a récemment déclaré Hunt à Duello Channel. «Cela change totalement les choses. Je suis avec ces gars qui font partie de ce recours collectif. Une fois que cela arrivera, cela changera tout le paysage des combats. Les combattants sont payés plus d’argent, ce qui est mieux pour les employés. Ils commenceront à vivre correctement.

«Pourquoi arrivez-vous au sommet du monde dans les combats? Vous êtes donc bien payé. En ce moment, ces gars ne sont pas bien payés. Ils se font arnaquer. “

Hunt a retenti sur un certain nombre de reproches différents qu’il a avec l’UFC, mais n’a pas précisé les motifs spécifiques sur lesquels il fonde son procès. Il a également visé le président de l’UFC Dana White, lançant des insultes et des explosifs tout le temps.

“Je sais comment ils le font”, a déclaré Hunt. “C’est pourquoi nous sommes dans quelques-unes de ces poursuites. C’est triste de voir ces combattants passer – des jeunes combattants pensant qu’ils peuvent obtenir un bon prix. Ils tombent juste sur le côté comme les autres. Lorsque les champions demandent plus d’argent, vous savez que quelque chose ne va pas. Quand un gars comme Stipe (Miocic) ou les autres champions demandent plus d’argent – c’est le champion de cette entreprise. Pourquoi demande-t-il plus d’argent? Quelque chose à quoi penser.

“Ces patrons et ces gars qui sont propriétaires de l’entreprise, ceux-ci (explétifs) comme Dana diront tout cela …” Nous devons faire ceci et cela. Toutes ces choses vont marcher. “En fin de compte, c’est juste un ver. C’est un petit larron voleur. C’est tout ce qu’il est. “

Un changement positif ne vient pas, a déclaré Hunt, en raison d’une chose principale: la peur. Selon Hunt, la plupart des combattants ne sont pas disposés à s’exprimer parce qu’ils ont peur de l’UFC.

“La plupart des combattants ont juste peur d’en parler”, a déclaré Hunt. «Beaucoup de combattants ont peur d’en parler. Vous êtes en fait des combattants non seulement dans l’octogone, mais partout. Faire en sorte que des gars comme celui-ci viennent embrasser ces gars (explétifs) comme Dana White, c’est une blague. C’est juste une blague. C’est un idiot.”

Hunt a expliqué que ses poursuites judiciaires étaient son objectif principal – mais il n’a pas fini de se battre. N’ayant pas concouru depuis décembre 2018, Hunt est un joueur autonome. Il prévoit de boxer dans un proche avenir, puis de revenir au MMA. Hunt estime qu’il lui reste six combats dans le tank.

“Je parle d’un combat de boxe avec certaines personnes maintenant, mais je veux me battre encore six fois”, a déclaré Hunt. «Je veux terminer ma carrière, mais je dois payer pour ce procès contre l’UFC. Je dois finir ça. Je veux me battre encore six fois et en être satisfait.

«Je suis libre depuis deux ans et demi. Je viens de faire des affaires et des trucs et d’organiser ce procès contre cette entreprise. “

Les batailles juridiques passées de Hunt avec l’UFC sont bien documentées. En janvier 2017, Hunt a déposé une plainte contre la promotion, affirmant que l’entreprise avait mal géré son combat de juillet 2016 contre Brock Lesnar. Hunt a affirmé que l’UFC et Lesnar étaient de connivence pour éviter les tests de l’USADA avant leur combat. Lesnar a remporté le combat la nuit du combat, mais la décision a été annulée lorsque Lesnar a échoué à un test de dépistage de drogue.

En 2019, l’État du Nevada a statué en faveur de l’UFC sur tous les plans.

