Mark Hunt ne se soucie pas de “Fight Island”, dit que l’UFC ne se soucie pas si un combattant meurt

Bien qu’il se soit séparé de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) il y a plus d’un an, Mark Hunt n’a pas fini de dénigrer Dana White and Co.En effet, après que “Super Samoan” a quitté la promotion fin 2018, il a commencé une croisade contre elle peu de temps après, dénigrer l’entreprise pour sa gestion des «tricheurs», entre autres.

Donc, cela ne devrait surprendre personne que le Heavyweight meurtri ne soit pas impressionné par les efforts de l’UFC et de White pour organiser des combats pendant la pandémie de COVID-19, qui sont allés jusqu’à obtenir une île privée pour organiser des combats.

“Tout [fans are] faire, c’est payer pour qu’ils deviennent de plus en plus riches, et tous ces combattants se font défoncer », a déclaré Hunt à MMA Fighting. “Je ne les soutiens donc pas du tout. Je me fiche de ce qu’ils font. … Promouvoir quelques combats sur une île, qui donne un f * ck? Ils permettent à ces tricheurs de s’en sortir, et c’est juste des affaires.

“[UFC fighters aren’t] même les employés. Ce sont des entrepreneurs. Ils partagent quatre pour cent des revenus, alors pourquoi soutiendriez-vous cela? Les combattants n’obtiennent pas les avantages. Je pense que c’est une blague », a-t-il ajouté.

Alors que White a été catégorique sur le fait que la promotion prend toutes les mesures de sécurité appropriées nécessaires pour fournir un environnement sûr à tous les combattants et au personnel avant leur retour le 9 mai pour l’UFC 249, Hunt dit que tout tourne autour des résultats de l’entreprise.

“Regardez pourquoi ils sont là”, a-t-il dit. “Ils laissent les tricheurs jus-up lutter contre les gars qui ne trichent pas, et ils n’en ont rien à foutre s’ils meurent ou non”, a-t-il ajouté. «Regardez comment ils traitent les combattants. Vous pensez que l’UFC se soucie réellement des combattants ou des gens qui regardent?

«Regardez ce qu’ils ont fait avec Jon Jones. Ils ont déplacé son spectacle en une semaine de Las Vegas en Californie. Ils ont emmené tous les fans qui avaient payé pour y aller pour se f * ck eux-mêmes à Noël. Et tous les combattants qui ont combattu sur la carte ont perdu 10% de leur sac? Vous pensez que l’UFC se soucie des gens? Ils s’en foutent. Les gens doivent réellement voir ce qu’ils font vraiment. “

Hunt est actuellement impliqué dans la tentative d’obtenir un autre procès contre la promotion après que son précédent a été rejeté. Selon le rapport, Hunt a récemment rejoint le litige antitrust en cours contre l’UFC, qui comprend plusieurs anciens combattants qui ont déjà concouru pour l’organisation.

Dans une interview séparée, “Super Samoan” a révélé qu’il avait l’intention de continuer à se battre afin de récolter plus d’argent pour continuer ses poursuites contre l’UFC, et a même envisagé un voyage dans la boxe professionnelle. Hunt a été vu pour la dernière fois en compétition à l’UFC Fight Night 142, s’inclinant face à Justin Willis par décision.