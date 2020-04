Mark Hunt utilise la référence de Jon Jones pour prouver que l’UFC ne se soucie pas de ses combattants

Mark Hunt a lancé une attaque sauvage contre l’UFC pour ne pas se soucier de leurs combattants, et il fait référence à Jon Jones pour faire valoir son point de vue.

Le natif néo-zélandais est en croisade contre l’UFC depuis que Brock Lesnar a échoué à un test de drogue pour leur combat contre l’UFC 200 en 2016. Hunt a perdu le combat et a déposé une plainte qui a finalement été rejetée, mais cela n’a pas mis fin à ses batailles légales contre la promotion.

Maintenant, le «Super Samoan» a contesté la réponse de l’UFC à la pandémie de COVID-19. Plusieurs cartes de combat ont été annulées pour arrêter la propagation du virus, mais cela n’a pas empêché le président de l’UFC, Dana White, d’aller de l’avant et de trouver un lieu pour accueillir l’UFC 249 le 9 mai. Il a également l’intention d’organiser plusieurs combats depuis un privé “Fight Island.” Hunt s’est moqué des plans à venir de l’UFC et des fans qui les soutiennent.

“Tout [fans are] faire, c’est payer pour qu’ils deviennent de plus en plus riches, et tous ces combattants se font défoncer », a-t-il déclaré (via MMA Fighting). “Je ne les soutiens donc pas du tout. Je me fiche de ce qu’ils font. … Promouvoir quelques combats sur une île, qui donne un f * ck? Ils permettent à ces tricheurs de s’en sortir, et c’est juste des affaires.

“[UFC fighters aren’t] même les employés. Ce sont des entrepreneurs. Ils partagent quatre pour cent des revenus, alors pourquoi soutiendriez-vous cela? Les combattants n’obtiennent pas les avantages. Je pense que c’est une blague. “

Hunt pense que la décision de l’UFC d’avancer malgré les problèmes de coronavirus prouve qu’ils ne se soucient pas de leurs combattants. Il estime également que l’organisation a deux poids deux mesures pour certains opposants qui utilisent des drogues améliorant les performances, mettant leurs adversaires en danger.

Pour prouver son point de vue, Hunt a mentionné le moment où l’UFC a changé son emplacement de combat de Las Vegas en Californie à l’UFC 232 avec un préavis de six jours en raison d’une anomalie du test de drogue de Jon Jones.

“Regardez pourquoi ils sont là”, a-t-il dit. «Ils laissent les tricheurs jus-up lutter contre les gars qui ne trichent pas, et ils ne s’en soucient pas s’ils meurent ou non.

«Regardez comment ils traitent les combattants. Vous pensez que l’UFC se soucie réellement des combattants ou des gens qui regardent? Regardez ce qu’ils ont fait avec Jon Jones. Ils ont déplacé son spectacle en une semaine de Las Vegas en Californie. Ils ont emmené tous les fans qui avaient payé pour y aller pour se f * ck eux-mêmes à Noël. Et tous les combattants qui ont combattu sur la carte ont perdu 10% de leur sac? Vous pensez que l’UFC se soucie des gens? Ils s’en foutent. Les gens doivent réellement voir ce qu’ils font vraiment. “

Êtes-vous d’accord avec les critiques de Mark Hunt à l’égard de l’UFC et de Dana White? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 30/04/2020.