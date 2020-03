Marlon Moraes contre Petr Yan ciblés à la une de l’UFC Kazakhstan

La première moitié d’un tournoi non officiel pour le prochain tir au titre des poids coq est en place.

Le défenseur du titre Marlon Moraes et le meilleur concurrent Petr Yan ont verbalement accepté de titrer le premier voyage de l’UFC au Kazakhstan, qui aura lieu le 13 juin à l’Astana Arena dans la capitale Nur-Sultan. Des contrats devraient être signés sous peu pour le match, qui a été signalé pour la première fois par MMA Junkie et confirmé à MMA Fighting par des sources proches des combattants.

Yan est à deux mois d’une victoire sur le triple challenger UFC Urijah Faber à l’UFC 245. Il reste invaincu dans l’Octogone avec six victoires consécutives.

Le Russe a fait campagne en ligne pour un tir au titre contre le champion Henry Cejudo, mais lorsque Cejudo a plutôt obtenu un affrontement avec l’ancien champion des poids plumes Jose Aldo, il a accepté de faire face à Moraes, qui a récemment remporté une décision controversée sur Aldo lors de l’UFC 245.

Économisez pour une perte de TKO contre Cejudo dans une offre pour la ceinture laissée vacante par T.J. Dillashaw, Moraes n’a été battu qu’une seule fois dans l’Octogone, subissant une défaite par décision partagée contre Raphael Assuncao qu’il a ensuite vengé. Le record du Brésil à l’UFC est de 5-2.

L’appariement de Yan et Moraes laisse un combat entre Aljamain Sterling et Corey Sandhagen la prochaine étape probable. Sterling avait précédemment déclaré à MMA Fighting que l’UFC attribuerait le prochain tir au titre au combattant le plus impressionnant des poids coqs les mieux classés.