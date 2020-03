Marlon Moraes félicite Henry Cejudo pour avoir pris une décision «intelligente» dans la lutte contre Jose Aldo

Image via @ufc sur Instagram

Marlon Moraes a félicité le champion de l’UFC Henry Cejudo d’avoir pris la décision «intelligente» en choisissant de combattre Jose Aldo lors de son prochain combat.

Moraes vient de revenir d’une victoire serrée sur Aldo à l’UFC 245 qui a servi de début à la légende du MMA au poids coq. De nombreux fans et experts étaient d’avis qu’Aldo était l’homme qui aurait dû lever la main ce soir-là, mais au final, «Magic» a eu le feu vert.

Lors d’une récente apparition lors d’une journée médiatique Dominance MMA, Moraes a dit ce qui suit sur la décision d’Henry Cejudo de défendre son championnat des poids coq contre Aldo à l’UFC 250.

“Je pense que c’est une décision intelligente”, a déclaré Moraes (via MMA Junkie). «Henry, c’est sa position, il est le champion, il a remporté deux ceintures, il a abandonné la division des poids mouches et il a choisi un bon combat. Bon adversaire pour lui. Aldo est une légende, et nous verrons ce qui se passe, mais je pense qu’il était intelligent. Il a bien combattu pour lui. »

Comme de nombreux fans le savent bien, Moraes a déjà affronté Cejudo lorsqu’ils se sont battus pour le titre vacant des poids coq à l’UFC 238 en juin 2019. Malgré les premiers échanges du combat, Moraes a été battu via TKO à la fin de le troisième tour de ce que beaucoup considéraient comme un résultat assez surprenant.

S’il semble probable que les deux hommes s’affronteront à nouveau un jour, Moraes lui-même saura qu’il n’a pas fait grand-chose pour convaincre les cuivres de l’UFC qu’il devrait obtenir un autre tir dès maintenant lors de la victoire sur Aldo.

Bien sûr, il convient également de discuter du fait que Cejudo vs Aldo pour le titre pourrait bien ne même pas se produire à l’UFC 250, prévu le 9 mai, en raison de l’épidémie de coronavirus en cours.

Que pensez-vous de ces commentaires de Marlon Moraes?

