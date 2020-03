Marlon Moraes impressionné par Petr Yan, heureux de continuer à se battre le mieux

LAS VEGAS – Marlon Moraes voit le combat de Petr Yan comme une opportunité de revenir à la discorde.

Moraes (23-6-1 MMA, 5-2 UFC) fera la une de l’UFC Kazakhstan le 13 juin face à la flambée du Yan (14-1 MMA, 6-0 UFC).

Samedi dernier à Las Vegas, lors d’une journée médiatique Dominance MMA, Moraes, qui vient de remporter une victoire partagée sur Jose Aldo, a dit qu’il avait été impressionné par les récentes performances de Yan.

“Il va très bien – il termine les combats, il bat les bons combattants”, a déclaré Moraes. «Alors, mettons-moi contre lui et voyons comment il va et comment je fais. Je dois être moi-même. Je dois être intelligent, et je dois utiliser tous mes outils pour y aller et être au top du jeu et battre ce gars. “

Depuis qu’il a rejoint la liste de l’UFC, l’ancien champion des poids coqs WSOF a pris le dessus sur la division. Il a fait une larme avec quatre victoires consécutives, qui comprenaient trois arrivées consécutives au premier tour et des primes de performance sur Aljamain Sterling, Jimmie Rivera et Raphael Assuncao. Cela a conduit à un tir au titre des poids coq UFC.

Bien que Moraes n’ait pas réussi à poursuivre son titre contre Henry Cejudo, il a pu rebondir en gâchant les débuts d’Aldo de 135 livres. Mais Aldo a fini par se faire tirer un titre en poids coq contre Cejudo, malgré la perte.

Après avoir affronté Cejudo et Aldo, Moraes se penche vers Cejudo dans leur combat pour le titre UFC 250 – mais il ne compte pas Aldo.

“Je pense que Henry a l’avantage dans tout le combat, mais Aldo a sa chance”, a déclaré Moraes. “Il a ses coups de feu, et nous verrons comment cela se passe. Si Aldo gagne, c’est bon pour moi. Si Henry gagne, c’est bon pour moi. Je dois juste continuer à gagner pour y retourner. »

.