Marlon Moraes tire sur José Aldo: “Champion des pleurs”

Marlon Moraes bat José Aldo dans l’UFC 245

Le Brésilien Marlon Moraes reste indigné de la possibilité que Jose Aldo J’ai combattu pour la ceinture des poids coq, malgré ma défaite avec lui en UFC 245.

Pour provoquer l’ancien champion poids plume, Marlon Je plaisante avec le surnom de Aldo et a commencé à le provoquer dans ses histoires de Instagram

«Venez avec tout, votre pleurnichard. Vous devriez avoir honte du cadeau qu’ils vous ont donné. Un héritage tacheté. Attendez, nous nous rencontrons déjà. “Champion des pleurs,” Marlon public.

Le texte de Moraes Il était accompagné d’une image où il frappe l’ancien champion, en plus de marquer Aldo pour lui de voir le poste.

Jose, de sa part, il n’a pas fallu longtemps pour répondre à la provocation et a déclaré qu’il devait Moraes après le combat avec Henry Cejudo, qui est en cours de négociation pour UFC 250, le 9 mai, à Sao Paulo, Brésil.

«Arrêtons de parler des autres sur Twitter. Je vais me battre avec le premier en mai et après cela, vous pouvez faire la queue et choisir les deux en même temps, parce que nous allons passer la raclette à tout le monde. Qui n’a pas accepté?, Préparez-vous, vous pouvez faire la queue, vous pouvez être là à attendre, que je passe derrière l’un et l’autre », Répondit Aldo.

En plus de Moraes, Aldo J’étiquette également le numéro deux des poids des coqs, Aljamain Sterling, qui cherche une chance de se battre avec le champion dans son prochain combat.

Aldo et Moraes ils ont eu un combat assez uniforme UFC 245. Dans le combat, Moraes a accueilli Joseph dans sa nouvelle division. Après trois tours, Marlon Il a gagné le combat par décision partagée.