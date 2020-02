Marlon Vera contre Eddie Wineland ajouté à l’UFC sur ESPN 8 à Columbus

Marlon Vera cherche sa sixième victoire consécutive en rencontrant le vétéran des poids coq Eddie Wineland à l’UFC sur ESPN 8, ont confirmé des sources suite à un rapport d’ESPN.

Vera (17-5-1) a marqué la première séquence de défaites de sa carrière de MMA à l’UFC 227 en éliminant Wuliji Buren, et il n’a plus perdu depuis. En 11 mois, «Chito» a terminé Guido Cannetti, Frankie Saenz, Nohelin Hernandez et Andre Ewell.

L’UFC sur ESPN 8 aura lieu le 28 mars à Nationwide Arena à Columbus, Ohio. L’événement est diffusé sur ESPN et ESPN +.

Wineland (24-13-1), qui combat sous la bannière de l’UFC et du WEC depuis 2006, a stoppé Grigorii Popov au deuxième tour de leur affrontement à l’UFC 238 pour éviter un dérapage inconfortable de trois combats.

L’UFC sur ESPN 8 présente un combat potentiel n ° 1 entre les poids lourds Francis Ngannou et Jairzinho Rozenstruik dans l’événement principal.